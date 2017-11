Schwäbische Zeitung: Afrika: Brosamen reichen nicht - Ein Kommentar zum EU-Afrika-Gipfel

Ravensburg (ots) - Es sind die Sonntagsreden, die in Europa wie inAfrika wütend machen oder in Depressionen stürzen. HumanitärePflichten, Investitionen und Perspektiven lauten die Stichwortehierzulande. In Afrika wiederum versetzen greise Despoten ihreAnhänger in Verzückung, wenn sie den früheren Kolonialmächten zürnen,obgleich diese ihre Länder spätestens in den 1960er-Jahren verlassenhaben. Schuld sind auf jeden Fall immer die anderen. Doch zurKorruption gehören zwei: Der eine nimmt, und der andere gibt.Wenn die EU die lokalen Märkte in Afrika zerstört, dann helfenLehrerstellen an anderer Stelle nicht wirklich. Europa istverantwortlich für eine unfaire Handelspolitik und für dieStabilisierung von Diktatoren. Afrika wiederum gelingt es nicht, dieStrukturen über Bord zu werfen aufgrund derer wenige sehr reichwerden und die Mehrheit am Morgen nicht weiß, ob es am Abend etwas zuessen gibt. Fluchtursachen gibt es viele. Europas Zukunft entscheidesich in Afrika, sagt Entwicklungsminister Gerd Müller. Wenn dasstimmt, dann muss endlich mit korrupten Autokraten gebrochen werden.Und den Menschen hier muss klargemacht werden, dass Hilfe für Afrikain ihrem Eigeninteresse liegt. Brosamen reichen nicht mehr.Pressekontakt:Schwäbische ZeitungRedaktionTelefon: 0751/2955 1500redaktion@schwaebische-zeitung.deOriginal-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell