Schwacher Yen beflügelt Toyota

TOKIO (dpa-AFX) - Japans größter Autobauer Toyota hat seine Jahresprognose dank der Yen-Schwäche angehoben.



Wie der Volkswagen -Rivale am Donnerstag bekanntgab, dürfte sich der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 31. März auf 2,35 Billionen Yen (19,4 Mrd Euro) belaufen. Zuvor war Japans Branchenprimus von 2,15 Billionen Yen ausgegangen. Toyota rechnet damit, dass sich der Yen abschwächt, was die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns auf ausländischen Märkten verbessert. Ein niedriger Yen-Kurs macht Produkte aus Japan auf dem Weltmarkt attraktiver. Der Umsatz dürfte sich zum Bilanzstichtag wie bislang erwartet auf 29,5 Billionen Yen belaufen, hieß es. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres war der Nettoertrag deutlich um 41,4 Prozent auf 2,01 Billionen Yen gestiegen, hieß es./ln/DP/jha