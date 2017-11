Schwache operative Entwicklung der IMMOFINANZ AG Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz":

IMMOFINANZ verdiente im 1. Halbjahr 109 Mio €. Das gute Ergebnis war durch außerordentliche Erträge bei den Beteiligungen an CA Immo (8205) und BUWOG (8204) geprägt. Der operative Gewinn sank von 50 auf 34 Mio €. Die schwache operative Entwicklung war auf höhere Aufwendungen in der Immobilienentwicklung zurückzuführen. Die Mieterlöse wurden trotz des fortschreitenden Verkaufs von Immobilien nahezu auf Vorjahreshöhe gehalten. Bereinigt um Zukäufe, Fertigstellungen und Verkäufe sind die Mieten um 4,6% gestiegen.

Die Fusion mit CA Immo steht auf der Agenda

In der Vermögensverwaltung erzielte IMMOFINANZ einen Umsatzzuwachs von rund 10%. Die zufriedenstellenden Leistungen in der Vermietung und der Vermögensverwaltung wurden durch einen Verlust in der Immobilienentwicklung verhagelt. Hintergrund waren ungeplante Mehrkosten bei den Vorratsimmobilien. Der Nettovermögenswertes (NAV) der Immobilien legte in der Berichtsperiode um rund 9% auf 3,3 Mrd € zu. Der NAV pro Aktie sank jedoch im Zuge der höheren Aktienanzahl und der potenziellen Verwässerung durch Wandelanleihen von 3,12 auf 2,90 €.

Damit notiert die IMMOFINANZ-Aktie deutlich unter dem NAV. Allerdings ist nicht klar, ob und inwieweit stille Lasten beim Verkauf des russischen Immobilien-Portfolios realisiert werden müssen. Diese stehen mit 976 Mio € in den Büchern. Das Management befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit Kaufinteressenten und will die Transaktion bis Jahresende zum Abschluss bringen. Danach steht die Fusion mit CA Immo auf der Agenda

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.