Schwache Zahlen für Petrochina!

Weitere Suchergebnisse zu "PetroChina":

Liebe Leser,

Petrochina meldete schwache Zahlen für die ersten 9 Monate. Der Umsatz ging um 11,9% zurück und der Gewinn aufgrund eines deutlich höheren Anteils Dritter um 80,2%. In allen Sparten hat der Konzern weniger umgesetzt. Am stärksten war der Rückgang in der Sparte Exploration und Produktion, die operativ auch rote Zahlen schrieb. Immerhin sank der durchschnittlich realisierte Ölpreis um 30% auf 35,79 $ pro Barrel. Halbwegs stabil entwickelte sich nur das Raffinerie- und Chemiegeschäft.

Es ist daher nicht auszuschließen dass die Dividende gekürzt wird

Dort ist das operative Ergebnis um das Elffache gestiegen. Geholfen haben Restrukturierungen sowie ein höherer Anteil margenstarker Chemie-Produkte. Insgesamt sank das operative Ergebnis um 28,2% auf 45,5 Mrd RMB. Die gesamte Öl- und Gasproduktion schrumpfte um 3,6% auf 696,6 Mio Barrel. Verantwortlich waren geringere Fördermengen in China. Im Ausland stieg die Produktion um 4% auf 121,4 Mio Barrel. Ende Januar veröffentlichte das Management eine Gewinnwarnung. Danach soll der Gewinn im vergangenen Jahr um 70 bis 80% eingebrochen sein.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass auch die Dividende gekürzt wird. Hintergrund ist nicht nur der allgemeine Ölpreisrückgang. Die chinesische Regierung hatte auch die Gaspreise auf dem Heimatmarkt gesenkt, um die Nachfrage anzukurbeln. Im laufenden Jahr rechnet Petrochina mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Entsprechend sollte sich der Ölpreis weiter erholen, zumindest aber auf dem aktuellen Niveau stabil bleiben.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.