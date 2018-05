Schwache Auslandsnachfrage belastet deutsche Industrieaufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage aus dem Ausland hat die Nachfrage nach deutschen Industriegütern im März belastet.



Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der gesamte Auftragseingang 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Nach einer Abwärtskorrektur des Februar-Ergebnisses ist dies schon der dritte Rückgang in Folge. Analysten hatten für März einen leichten Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Schwach entwickelte sich laut Statistikamt die Auslandsnachfrage, die im Monatsvergleich um 2,6 Prozent fiel. Aus der Eurozone kamen 3,0 Prozent weniger Aufträge, die Nachfrage aus Ländern außerhalb des Währungsraums sank um 2,5 Prozent. Im Inland wurden dagegen 1,5 Prozent mehr Industriegüter nachgefragt./bgf/jha/