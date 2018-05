Schwach, müde, antriebslos - Symptome einer Mangelernährung (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Der eine isst gerne Fleisch, der nächstelieber Gemüse, andere mögen es lieber süß. Unsere Ernährung spielteine große Rolle in unserem täglichen Leben und hat Auswirkungen aufunsere Gesundheit. Daher lohnt manchmal, im wahrsten Sinne desWortes, ein Blick über den eigenen Tellerrand hinaus: Was bedeuteteigentlich gesunde Ernährung und wie ernährt sich meine Familie, meinPartner, meine Kinder, meine Eltern? Besonders ältere Menschenverlieren dafür schneller den Blick, vor allem, wenn noch Krankheitenoder medizinische Behandlungen dazukommen, die den Appetiteinschränken. Ist das der Fall, kann leicht eine Mangelernährungentstehen. Was die für Symptome hat und was man dagegen tun kann,weiß Helke Michael.Sprecherin: Müde, antriebslos, blass - vor allem nach Krankheitenund medizinischen Eingriffen, wie Operationen, können das Zeicheneiner Mangelernährung sein,...O-Ton 1 (Lars Selig, 10 Sek.): "...wo es einfach darum geht, dassich durch Schmerzen vielleicht nicht richtig essen kann, dass ichbestimmte Medikamente bekomme. Oder auch eine Depression oder Angstvorm Essen, weil ich denke, dass ich mir damit irgendwelchen Schadenzuführe."Sprecherin: Erklärt Lars Selig, Ernährungsspezialist und Leiterder Ernährungsmedizin an der Uniklinik Leipzig. Besonders gefährdetsind ältere Menschen, die sich dann schlechter bewegen können,insbesondere bei Krankheiten. Bei Betroffenen verlängern sichKlinikaufenthalte, Therapien schlagen schlechter an und Wundenverheilen langsamer. Um etwas gegen eine Mangelernährung zu tun, mussman sie zunächst erkennen. Hier sollten vor allem Angehörige dieAugen offen halten.O-Ton 2 (Lars Selig, 08 Sek.): "Beim Familienessen oder einfachmal in die Küchenschränke gucken: Stehen da Lebensmittel, dieunangetastet sind, weil mein Familienangehöriger die vielleicht garnicht zubereiten kann?"Sprecherin: Helfen kann man dann, indem man beim Einkaufenunterstützt, einen Essens- oder Getränkeservice organisiert odereinfach zusammen kocht.O-Ton 3 (Lars Selig, 16 Sek.): "Dass man einfach versucht,energiereichere Lebensmittel zu benutzen, dass man also Butter an dasGemüse macht oder Sahne an eine Soße macht. Und dann haben wir schondie nächste Möglichkeit, dass wir sogenannte Trinknahrungeneinsetzen. Das gibt's als Flüssigkeit. Das gibt's aber auch inPulverform."Sprecherin: Trinknahrung ist eine Zusatznahrung, die allelebensnotwendigen Nährstoffe wie Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate,wichtige Vitamine und Mineralstoffe enthält.O-Ton 4 (Lars Selig, 16 Sek.): "Das heißt, es sind alleInhaltsstoffe, die auch in unserer täglichen Nahrung enthalten sind,dort drin. Das gibt's in ganz, ganz vielen verschiedenenGeschmacksrichtungen und mittlerweile auch in ganz, ganz vielenKonsistenzen, sodass man das auch als Pudding oder als Fruchtmus oderals Suppe durchaus im Alltag integrieren kann."Sprecherin: Über Trinknahrung aufklären soll die Kampagne"Gesundheit hat Gewicht!"O-Ton 5 (Lars Selig, 12 Sek.): "Wir haben ganz, ganz vielePatienten, die sagen, die trinken einen Becher Sahne am Tag, um nichtweiter abzunehmen, einfach aus Unkenntnis, dass esTrinknahrungs-Supplemente gibt und dass die in speziellen Fällen vonder Kasse übernommen werden."Abmoderationsvorschlag: Viele Menschen leiden nach einerErkrankung oder im Alter an einer Mangelernährung, die man aber durcheine ausreichende und abwechslungsreiche Ernährung wieder ausgleichenkann. Bei manchen der knapp 1,6 Millionen Mangelernährten hierzulandereicht das aber nicht mehr aus. Ihnen kann in Abstimmung mit demArzt, der eine spezielle Trinknahrung verordnen kann, geholfenwerden. Mehr Infos finden Sie im Internet unter trinknahrung.pro.Pressekontakt:Maria von WirthTel.:0208/4696-304Mail:maria.vonwirth@koob-pr.comOriginal-Content von: Diätverband e.V., übermittelt durch news aktuell