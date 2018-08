Schwab Small-Cap Equity: Wohin geht die Reise?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Schwab Small-Cap Equity unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Schwab Small-Cap Equity-Aktie notierte am 28.08.2018 mit 36,09 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Die Aussichten für Schwab Small-Cap Equity haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Schwab Small-Cap Equity-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Schwab Small-Cap Equity wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Schwab Small-Cap Equity auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Schwab Small-Cap Equity-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 36,65 USD. Der letzte Schlusskurs (36,09 USD) weicht somit -1,53 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (35,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,67 Prozent), somit erhält die Schwab Small-Cap Equity-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Schwab Small-Cap Equity-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.