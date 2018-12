Schwab: Ein Risiko?

Weitere Suchergebnisse zu "Faircourt Split Trust":

Schwab, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 38,28 USD mehr oder weniger gleich (+0.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Schwab-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Schwab vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (59,22 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 54,83 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38,25 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Schwab eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,99 ist die Aktie von Schwab auf Basis der heutigen Notierungen 61 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Asset Management" (35,48) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Schwab mit einer Rendite von -25,89 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Asset Management"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,45 Prozent. Auch hier liegt Schwab mit 38,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.