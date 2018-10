Schutzwirkung sogar gegen Kalaschnikow: ULBRICHTS Protection liefert neuartige Titanhelme an Polizei in Nordrhein-Westfalen (FOTO)

Schwanenstadt (Österreich) / Köln (ots) -ULBRICHTS Protection beliefert die Polizei des LandesNordrhein-Westfalen (NRW) mit ballistischen Titanhelmen. Mit demAnspruch, größtmögliche Sicherheit für die Einsatzkräfte zugewährleisten, fiel die Wahl der Landesregierung in Düsseldorf aufeinen Helm mit der höchsten am Markt verfügbaren ballistischenSchutzwirkung.Es handelt es sich um einen Helm des Modells HOPLIT F 1100 H, d.h.einen Titan-Aramid-Helm, der in Kombination mit dem modularenFORTIS-Stirnschild wirksam gegen Beschuss aus einemKalaschnikow-Sturmgewehr schützt. Dies entspricht der Prüfstufe VPAM6 der europaweit anerkannten Vereinigung der Prüfstellen fürangriffshemmende Materialien und Konstruktionen (VPAM)."Das Erreichen eines wirksamen Schutzes gegen den Beschuss auseiner Kalaschnikow hat uns zusammen mit der Anforderung einesmöglichst geringen Gewichts vor enorme Herausforderungen gestellt",erläutert Georg Scharpenack, Geschäftsführer von ULBRICHTSProtection. "Durch die Kombination der Werkstoffe Titan und Aramidist uns in Verbindung mit der Entwicklung eines innovativenStirnschilds ein großer technologischer Sprung zum Schutz vonPolizisten im Einsatz gelungen."Heute wurden in Köln die ersten Exemplare desHightech-Kopfschutzes übergeben, der zusätzlich mit einemSplitterschutzvisier ausgestattet ist. Damit verfügen dieStreifenbeamten zeitnah über einen wirksamen Kopfschutz des derzeithöchsten Schutzlevels. Mit einem Gesamtgewicht von rund 3,3 Kilogramm- inklusive Schild, Visier und Adapter - ist der Helm dabei volleinsatztauglich."Wir freuen uns sehr, dass sich mit NRW nun auch dasbevölkerungsreichste deutsche Bundesland für unsere ballistischenTitanhelme entschieden hat", so Georg Scharpenack."Streifenpolizisten sind in ihrer Funktion als 'First Responder' inaller Regel zuerst am Einsatzort. Mit dem gewählten Helm setzt NRW indiesem Bereich neue Maßstäbe hinsichtlich Schutzlevel undFunktionalität, um die zu schützen, die für unsere Sicherheit denKopf hinhalten."Hintergrund: Wirksamer Schutz gegen KugelbeschussBallistische Helme für Polizisten bieten dann einen wirksamenSchutz gegen Kugelbeschuss, wenn sie das Projektil zuverlässigstoppen und gleichzeitig ein tödliches Trauma beim Helmträgerverhindern. Ein solches Trauma kann durch die beim Aufprall der Kugelübertragene Energie entstehen. Experten haben einen Restenergiewertvon 25 Joule definiert und in Richtlinien festgeschrieben (z.B. VPAMHVN 2009). Dieser darf nicht überschritten werden, da sonstirreversible bzw. tödliche Kopfverletzungen drohen. DerTitan-Aramid-Helm HOPLIT F 1100 H (VPAM 4+) ist in Kombination mitdem VPAM-6-Stirnschild FORTIS in der Lage, die Geschossenergie einesKalaschnikow-Projektils (7,62 mm x 39 Eisenkern) von über 2000 Jouleund einer Geschwindigkeit von rund 720 Metern pro Sekunde aufdeutlich unter 25 Joule zu reduzieren. Ein frontaler Kopftreffer wirddamit überlebbar.Über ULBRICHTS ProtectionULBRICHTS Protection aus Schwanenstadt (Österreich), einGeschäftsbereich der ULBRICHTS Witwe GmbH, stellt ballistische Helmeaus Titan und Titan-Aramid (Hybrid) her. Zum internationalenKundenkreis des Unternehmens gehören Spezialkräfte der Polizei sowieweitere Polizeieinheiten und Militärs. Das Unternehmen zählt zu denPionieren im Bereich des ballistischen Kopfschutzes und setztregelmäßig neue technische Maßstäbe in Puncto Schutz, Komfort undDesign. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.ulbrichts.com/protection.Pressekontakt:ULBRICHTS ProtectionIngo LeßmannSK medienconsult GmbHTel.: (+49) 0211-557945-0E-Mail: ingo.lessmann@sk-medienconsult.deOriginal-Content von: ULBRICHTS Witwe GmbH, übermittelt durch news aktuell