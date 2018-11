Schutzrechte bei Arzneimitteln / Essentielles Wissen in schwer überblickbaren Datenwelten (FOTO)

Stuttgart (ots) -Schutzrechte bei Fertigarzneimitteln sind ein komplexes Thema, daspharmazeutische Anbieter im schlimmsten Fall ordentlich Geld kostenkann: Wer hier nicht genau Bescheid weiß und unwissentlich Rechteverletzt, wird vom Staat zur Kasse gebeten. Deshalb versuchen vieleUnternehmen mit den öffentlich zugänglichen Datenbanken die Brandsund Verfahrensstati ihrer Wirkstoffe im Blick zu behalten.Schließlich gilt es bei bestehenden und auslaufenden Schutzrechtenbestens informiert zu sein, um den Lebenszyklus eigener und fremderProdukte optimal zu planen. Doch immer wieder zeigen sich dieseöffentlichen Datenbanken als beinahe unüberwindbares Hindernis, wennabweichende Bezeichnungen oder Schreibfehler die Rechercheerschweren. Auch ein sicherer Umgang mit dem Unterlagenschutz ist fürpharmazeutische Anbieter längst essentiell und fordert insbesonderebei der Arbeit mit öffentlichen Recherchedatenbanken weit mehr alsnur fachliches Know-How: Die Schutzrechte von Fertigarzneimittelnsind ein dichtes Geflecht aus den unterschiedlichstenFamilienbeziehungen. Denn aus vielen Grundpatenten entstehenunmittelbar weitere Schutzzertifikate mit unterschiedlich langenLaufzeiten. Diese Laufzeiten einzelner Schutzzertifikate können sichwiederum ungewollt verkürzen, vorzeitig erlöschen oder aberverlängern, z.B. durch einen Antrag auf Kinderarzneimittel.Obwohl diese Zertifikate so eng verflochten sind, genügt auf derSeite des DPMA® (Deutsches Patent- und Markenamt) in den seltenstenFällen allein der Wirkstoffname für eine erfolgreiche Recherche:Neben abweichender Bezeichnungen (beispielsweise bei Indikationen)können auch Schreibfehler, chemische Formeln, abweichendeSchreibweisen, die Nennung von Wirkstärken oder gar einInhaberwechsel zu schlechter Erkennbarkeit und Interpretationsfehlernführen. Deshalb ist dieser wertvolle aber komplexe Datenbestand kaummaschinell auslesbar oder in Anschlusssystemen weiter zu verwenden.Um die gewonnenen Informationen tatsächlich nutzbar zu machen, isthäufig hoher Personalaufwand nötig.Eine Lösung für dieses Problem bietet nun PSE - Pharma SolutionsEurope mit der PSE-Patentschutzdatenbank®. Das Unternehmen ist seitJahren als Spezialanbieter in der Pharmaindustrie etabliert und hates sich zur Aufgabe gemacht, den Datendschungel für pharmazeutischeAnbieter zu lichten: Mit der PSE-Patentschutzdatenbank® könneninnerhalb verkürzter Zeit zielgenauere Analysen zu Schutzrechten beiArzneimitteln durchgeführt werden.Die Besonderheit: Durch die integrierten Suchpfade lassen sichauch die Schutzrechtssituationen einzelner Teilmärkte, Produkte,Anmelder und Inhaber je nach Zeitraum des Ablaufdatums per Mausklickanschaulich darstellen. Auch die Kriterien "Orphan Drug","Impfstoffe", "Tierarzneimittel" und "Kinderarzneimittel" können alsFilter gesetzt werden. Die Aktualisierungs- und Clearingfrequenzender PSE-Patentschutzdatenbank® sind kundenorientiert engmaschiggetaktet und finden wöchentlich zeitnah zu denDonnerstags-Publikationen des DPMA® statt.Dabei werden sämtliche Verfahrensstände nach Art berücksichtigt:- Zertifikatsanmeldungen- Erteilte oder zurückgewiesene Zertifikate- Bewilligte oder zurückgewiesene Anträge auf Verlängerung derLaufzeit- Anträge auf Berichtigung oder Widerruf der Laufzeit- Zurückgenommene Zertifikatsanträge- Erloschene oder nichtige Zertifikate- WiedereinsetzungenDamit bietet PSE - Pharma Solutions Europe einen Service, den manbereits auch außerhalb der Grenzen Europas zu schätzen weiß. Auch inder Türkei heißt man diese neue Möglichkeit zur Analyse vonSchutzrechten willkommen, bietet sie doch eine wichtige Hilfestellunggerade im Bereich der Orphan Drugs. Diese Medikamente, die in derBehandlung gegen seltenere Krankheiten eingesetzt werden, sind hiervon großer Bedeutung für die Volksgesundheit: Aufgrund der häufigerenEheschließung zwischen nahen Angehörigen ist in der Türkei die Zahlder seltenen Krankheiten, die vererbt oder rezessiv vererbt werden,im Vergleich zu Europa und der USA deutlich höher. (Man spricht vonrund 7 Millionen Fällen in der Türkei (Quelle: mynet.com, 13.08.2018)und knapp 4,3 Millionen in Deutschland, bei vergleichbarerEinwohnerzahl (Quelle: Pharmazeutische Zeitung Online, 13.08.2018)).Da jedoch im Bereich Orphan Drugs kaum ein "Return on Investment"möglich ist, weigern sich pharmazeutische Unternehmen in der Türkeidiese Medikamente zu den gängigen Marktbedingungen zu entwickeln.Deshalb wurden 2017 vom türkischen Gesundheitsministerium neueRichtlinien implementiert, die Firmen beim Marktzugang in diesemBereich unterstützen: Orphan-Drug-Identification-Anträge sindmittlerweile kostenfrei und selbst bei der Produktion tragenUnternehmen lediglich noch 10% der Kosten selbst. 