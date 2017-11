Schutzimpfung gegen FSME im Winter? Jawohl! (VIDEO)

München (ots) -Frostige Temperaturen, kräftige Niederschläge und die Vorfreudeauf Weihnachten: In dieser Jahreszeit denken wohl die wenigstensMenschen an Zecken. Doch wer bereits jetzt an Schutzmaßnahmen wie dieImpfung gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) denkt, kannsorgenfrei in die nächste Frühlingssaison starten. Denn bereits ab 5Grad Celsius werden die kleinen Spinnentiere aktiv und machen sichauf die Suche nach einem geeigneten Wirt. Durch den Stich einerinfizierten Zecke können FSME-Viren, die eineFrühsommer-Meningoenzephalitis auslösen können, übertragen werden.Für das Jahr 2017 meldete das Robert-Koch-Institut bisher 402FSME-Erkrankungen in Deutschland.(1)Die Gefahr von FSME ist häufig unbekannt: Die Übertragung derViren kann sofort beim Stich erfolgen. Eine Erkrankung verläuftoftmals in zwei Phasen, beginnend mit unspezifischen grippeähnlichenSymptomen.In der zweiten Phase kann es zu hohem Fieber mit spezifischenneurologischen Anzeichen der FSME wie Hirnhautentzündung(Meningitis), Entzündung des Rücken- oder Knochenmarks (Myelitis)oder Entzündung des Gehirns (Enzephalitis) kommen.(2) Beimeuropäischen FSME-Virustyp führt die Erkrankung bei ca. 1 bis 2 von100 Infizierten zum Tode.(3)Den zuverlässigsten Schutz gegen eine FSME-Erkrankung bietet dieImpfung, die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) für Personenmit einem Risiko empfohlen wird.(4) Für den Aufbau des Impfschutzessind drei Impfungen notwendig. Kurzentschlossene können innerhalbweniger Wochen einen Impfschutz aufbauen. Für Kinder gibt es eineneigenen Impfstoff gegen FSME, der ab Vollendung des erstenLebensjahres zugelassen ist.Der redaktionelle Erklärfilm (3:23 Minuten) möchte einen Beitragzur Aufklärungsarbeit über FSME leisten. In anschaulichen Animationenwird erklärt, wie die Übertragung von FSME-Viren stattfindet, welcheschwerwiegenden Folgeerkrankungen möglich sind und wie eine Impfungvor einer Erkrankung schützen kann.Link zum Film:https://www.youtube.com/watch?v=PynGN6vXFdY - Youtube-Kanal GSKDeutschlandReferenzen:(1) https://survstat.rki.de (Datum der Abfrage: 06.11.2017)(2) RKI-Ratgeber für Ärzte "Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_FSME.html.(3) World Health Organization:http://www.who.int/wer/2011/wer8624.pdf?ua=1(4) Epidemiologisches Bulletin Nr. 17, 27. April 2017DE/ENC/0032/17g; 11/2017Pressekontakt:Andreas Krause, Manager Produkt-PR (Hintergrundinformationen)Tel.: 089 36044 8620, E-Mail: andreas.x.krause@gsk.comGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenSvenja Scheibel, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen undumfangreiches Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: s.scheibel@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell