Schutzfunktion der Erwerbsminderungsrenten wiederherstellen / Sozialverband SoVD: Abschläge restlos abschaffen

Berlin (ots) - Der Sozialverband SoVD fordert umfassendereVerbesserungen der Erwerbsminderungsrenten. "Es ist augenscheinlich,wie sehr die Schutzfunktion der Erwerbsminderungsrenten in denvergangenen Jahren abgenommen hat. Dabei hat sich das Instrument seitder Gründung der gesetzlichen Rentenversicherung über vieleGenerationen bewährt. Deshalb darf die Chance, wieder an dieseErfolgsgeschichte anzuknüpfen, nicht ungenutzt bleiben", sagtSoVD-Präsident Adolf Bauer. Der Deutsche Bundestag wird das"EM-Leistungsverbesserungsgesetz" heute abschließend in zweiter unddritter Lesung beraten. Aus Sicht des Sozialverbandes sind diegeplanten Verbesserungen richtig, reichen jedoch keineswegs aus. "Esgeht um Menschen, die arbeiten wollen, es aber nicht mehr können. Siebekommen die volle Tragweite eines Armutsrisikos zu spüren, das inden letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Und deshalb müssen dieAbschläge auf die Erwerbsminderungsrenten restlos abgeschafftwerden", betont Bauer. Auch dürften die heute schon betroffenenRentnerinnen und Rentner bei den geplanten Verbesserungen nicht dasNachsehen haben. "Erwerbsgeminderte, ob in der Gegenwart oder in derZukunft, müssen mit den gleichen Problemen kämpfen. Daher sollten sieauch gleichgestellt werden", fordert Bauer. Zudem kritisiert derSoVD-Präsident, dass die Anhebung der Zurechnungszeiten erst 2018beginnen und später stufenweise vollzogen werden soll. Für die vonErwerbsminderung betroffenen Rentnerinnen und Rentner sei das nureine schwache Hilfe im Kampf gegen die Armut.Mehr: SoVD-Stellungnahme: https://sovd.de/2793.0.htmlPressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell