Schutz vor tödlicher Kälte: Spenden für warme Kinderhände / Heute startet Islamic Relief Deutschland ihren Spendenaufruf für Winterhilfe in Afghanistan, Myanmar, Libanon und Jordanien (FOTO)

Köln (ots) - Zum Kälteeinbruch in Deutschland ruft die humanitäreHilfsorganisation Islamic Relief Deutschland zur Winterspende auf. Denn einwarmes Zuhause und schützende Winterkleidung sind für notleidende Menschenweltweit keine Selbstverständlichkeit. Auch der 41-jährige Bauer Sanaullah ausAfghanistan konnte sich und seine siebenköpfige Familie nicht mehr vor der Kälteschützen: "Unsere Zelte waren undicht. Wenn es regnete oder schneite, drang dieNässe hinein. Die Kinder wurden durch die Kälte krank", berichtet derFamilienvater."Die Zelte und Decken von Islamic Relief kamen zur richtigen Zeit. Sie kamengenau zu der Zeit, als wir sie am dringendsten brauchten. Wir sind so glücklich,dass wir jetzt ein besseres Leben führen können", sagt Sanaullah erleichtert.Durch eine Dürre kam Sanaullahs Vieh um, die Familie hatte nichts mehr zu essenund die sechs Kinder konnten nicht mehr zur Schule gehen. Nachdem sie ihreHeimat verließen, lebte der 41-Jährige mit seiner Frau und seinen Kindern inZelten aus alten Säcken, bis Hilfe von Islamic Relief kam.Wie Sanaullah konnten im letzten Winter weitere 26.500 Menschen in Afghanistan,Jemen, Bosnien und Syrien durch die Winterhilfe vor tödlicher Kälte undKrankheiten geschützt werden. "Unsere Winterhilfe setzt bei den dringendstenNöten der Menschen an. Wir priorisieren die am stärksten Gefährdeten,insbesondere Binnenflüchtlinge, alleinstehende Frauen, Menschen mitBehinderungen, Familien mit unterernährten Kindern sowie schwangere undstillende Frauen", erklärt Tarek Abdelalem, Geschäftsführer von Islamic ReliefDeutschland. Er ergänzt: "Es muss sichergestellt werden, dass die Menschen genugWärme erhalten, um sie vor Unterkühlung und kältebedingten Krankheiten zuschützen."Auch in diesem Jahr kommen die Erlöse Kindern, Frauen und Männern inAfghanistan, Libanon, Myanmar und Jordanien als Sachspenden zugute. LokaleGegebenheiten und Bedürfnisse werden berücksichtigt und Decken, Kleidung, Zelteund Nahrungsmittel an Menschen verteilt. So erhält eine Familie in Afghanistanfür 45 Euro einen Wintervorrat und ein Schulkind in Myanmar für 20 EuroWinterkleidung. Wer Menschen wie Sanaullah und seinen Kindern einen warmenWinter sichern möchte, findet weitere Informationen zur Winterhilfe 2019 onlineauf islamicrelief.de/winterhilfe*.· Für 20 Euro erhält ein Schulkind in Myanmar Winterkleidung.· Für 45 Euro kann eine Familie in Afghanistan mit Wintervorratunterstützt werden.· Für 65 Euro erhalten zwei Flüchtlingsfamilien im Libanon Schutz undHeizmaterialien für ihre Zelte.Islamic Relief Deutschland ist eine gemeinnützige deutscheNichtregierungsorganisation mit humanitärem Auftrag. Sie vertritt dieÜberzeugung, dass wir uns in Deutschland in einer privilegierten Lagehinsichtlich der Verwirklichung universeller humanitärer Ziele befinden unddaraus eine besondere Verantwortung erwächst, den weniger Begünstigten zur Seitezu stehen. Humanitäre Arbeit und großherziges Geben lindern Not in der Welt undfördern zudem das gegenseitige Verständnis und dienen dem Frieden. Richtschnurihres Handelns sind universelle humanitäre Ziele: Schutz des Lebens und derWürde des Menschen, Schutz der Familien und Kinder, Anrecht auf materielleSicherheit sowie freie geistige und spirituelle Entfaltung. Sie hat sich dazuverpflichtet, Armut und Leid der Ärmsten dieser Welt zu lindern - unabhängig vonGeschlecht, Herkunft, Religion und Kultur.