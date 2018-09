Schutz oder Kontrolle? Sicherheits-Check 2018 offenbart: Bürger vertrauen auf sinnvolle Videotechnik (FOTO)

Bruchsal/Essen (ots) -Die öffentliche Sicherheit zu schützen, heißt: Individuen zuschützen - eine Herausforderung, die einen hohen Grad an Sensibilitätim Spannungsfeld zwischen Be- und Überwachung erfordert. ZahlreicheDebatten um Maßnahmen und Projekte, wie beispielsweise das BerlinerSüdkreuz, bestätigen diese These. Eine repräsentative Umfrage derSeeTec GmbH in Zusammenarbeit mit der Leitmesse Security Essen unddem Meinungsforschungsinstitut YouGov zeigt nun: Videotechnik bietetein enormes Potenzial, um für mehr Sicherheit zu sorgen, und wirdunter dieser Prämisse von den Bürgern akzeptiert. Dabei spielen nebenklaren persönlichkeitsrechtlichen Erwartungen auch subjektiveEmpfindungen eine gewichtige Rolle.Bewachung ja, Überwachung nein71 Prozent der Deutschen befürworten Videoüberwachung imöffentlichen Raum, nicht nur zu Zwecken der Aufklärung von Vorfällen.In der Vorjahresstudie gaben beispielsweise rund 58 Prozent der imRahmen des Sicherheits-Check Deutschland Befragten an, sich anöffentlichen Plätzen sicherer oder eher sicherer zu fühlen, wennKameras präsent sind. Besonders im ÖPNV-Bereich, sowie in Parkhäusernund an Flughäfen ist die Akzeptanz hoch (über 80 %). Die Befragung2018 zeigt außerdem, dass die Videokamera auch im privaten Raumlängst kein rotes Tuch mehr ist. So stehen 68 Prozent der Befragtendem Einsatz von Videotechnik zum Schutz des privaten Wohnumfeldspositiv gegenüber. Ganz anders sieht es hingegen am Arbeitsplatz aus:Hier würden lediglich 9 Prozent der Befragten eine Kameraüberwachungakzeptieren. Klar wird: Wenn es dem persönlichen Schutz dient, istdie in Deutschland lebende Bevölkerung bereit, Videotechnik alsMittel der Wahl zu akzeptieren.Auch wenn viele Deutsche nach wie vor eine Verschlechterung derpersönlich wahrgenommenen Sicherheitslage sehen (53 %), hat dieDynamik im Vergleich zum Vorjahr (65 %) doch stark abgenommen.Auffällig ist der Blick auf die Parteienzugehörigkeit: Spitzenreiterderer, die sich häufiger bedroht fühlen, sind mit 86 ProzentZustimmung AfD-Wähler (FDP: 63 %, SPD: 52 %, CDU/CSU: 49 %).Grenzfall Biometrie: Eine Kosten-Nutzen-FrageEin Videobild allein lässt meist nur im Rahmen von ErmittlungenRückschlüsse auf die Identität zu. Ganz anders sieht es aus, wennbiometrische Daten zum Einsatz kommen. Hier beginnt für viele Gegnerdieser Technologie der Eingriff ins Persönlichkeitsrecht. Dennochbefürworten erstaunliche 47 Prozent, also fast jeder zweite Deutsche,den Einsatz von Biometrie zur Verbesserung der Sicherheit imöffentlichen Raum. Dieser hohe Wert überrascht. Aber wie stehen dieDeutschen zur Nutzung personenbezogener Daten im Bereich der privatenKleinelektronik? Hier zeichnet die Studie ein ähnlich positives, aberdifferenzierteres Bild: 66 Prozent der Befragten stehen derVerwendung von Fingerprint-ID zur Entsicherung des Smartphones oderLaptops positiv gegenüber. Bei GPS sind es 57 Prozent der Befragten.Neuere Technologien wie Face-ID liegen dagegen zurück: Hier sindlediglich 43 Prozent dem Service gegenüber aufgeschlossen. DieseErgebnisse legen die Vermutung nahe, dass eine Art "Gewöhnungseffekt"stattfindet: Je länger eine Technologie im Markt angeboten und inGeräten verfügbar ist, desto eher wird sie akzeptiert und genutzt.Für Industrie und Politik bedeuten die Ergebnisse desSicherheit-Check Deutschland, dass Videotechnik zwar einerseits einhohes Potenzial birgt, andererseits aber auch denverantwortungsbewussten Umgang mit Daten und eine faktenbasierteöffentliche Diskussion erfordert.Die Studienergebnisse wurde im Rahmen der Leitmesse Security Essender Öffentlichkeit vorgestellt. Weitere Infos finden Sie auch unterwww.sicherheits-check-deutschland.de.Über die StudieDie seit 2016 jährlich von der SeeTec GmbH in Zusammenarbeit mitYouGov und Partnern (2018: Security Essen) durchgeführte,repräsentative Studie, misst die Einstellung der Deutschen zum ThemaVideoüberwachung und Sicherheitstechnik vor dem Hintergrund dersubjektiv wahrgenommenen Sicherheitslage. An der Befragung zwischendem 04. und dem 06.07.2018 nahmen 2.040 Personen teil. Die Ergebnissewurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung(Alter 18+).Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an seetec@lhlk.de. Fürvertiefende Gespräche stehen Ihnen die Experten von SeeTec gerne auchpersönlich zur Verfügung.Pressekontakt:LoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTegernseer Platz 7D-81541 MünchenE-Mail:seetec@lhlk.deSeeTec GmbHWerner-von-Siemens-Str. 2 - 6D-76646 BruchsalAndreas Conrad (Marketing Director)Phone:+49 (0) 7251 9290-511E-Mail: andreas.conrad@seetec.deOriginal-Content von: SeeTec, übermittelt durch news aktuell