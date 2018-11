Schutz gegen Pneumokokken: Damit Oma und Opa keine Lungenentzündung bekommen

Berlin (ots) - Über die jährlichen Diskussionen um die Impfstoffezum Grippeschutz, wird regelmäßig mindestens eine ebenso wichtigeImpfung vergessen - die gegen Lungenentzündung. Darauf macht dieBetriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK VBU) aufmerksam. Geradefür ältere Menschen ist eine Grippeinfektion gefährlich, denn imKrankheitsverlauf kann es zu Komplikationen wie einer bakteriellenLungenentzündung kommen.Besonders für ältere Menschen ist Impfschutz ein Thema: Ab dem 60.Lebensjahr wächst die Gefahr, an einer durch Pneumokokkenverursachten Lungenentzündung zu erkranken. Die Impfung verringertdas Risiko einer Ansteckung und lebensbedrohlicher Komplikationen.Denn nicht selten nimmt eine Infektion mit Pneumokokken einenschweren Verlauf - jeder zehnte Betroffene stirbt an den Folgen.Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind besonders gefährdet.Darum ist die Impfung für ältere Menschen so wichtig: Denn mitzunehmendem Alter lassen die Abwehrkräfte nach.Was sind Pneumokokken?Pneumokokken sind Bakterien aus der Familie der Streptokokken. Siekönnen verschiedene Erkrankungen auslösen - beispielsweiseNasennebenhöhlen-, Mittelohr- oder Hirnhautentzündungen sowieBlutvergiftungen. Experten schätzen, dass 20 bis 50 Prozent allerdurch Bakterien verursachten Lungenentzündungen auf ihr Konto gehen.Pneumokokken siedeln sich im Nasen-Rachen-Raum an und werden beimHusten oder Niesen von Mensch zu Mensch übertragen. Tückisch ist,dass auch Gesunde den Erreger weitergeben: Jeder kann, ohne selbst zuerkranken, ein "Wirt" sein und unbewusst zu einer Ansteckungsgefahrfür andere werden. Eine Impfung ist somit praktisch die einzige Art,einer Pneumokokken-Infektion wirksam vorzubeugen.Warum manche Menschen an Pneumokokken erkranken und andere nicht,ist nicht genau bekannt. Fest steht, dass die allgemeine Abwehrlageeine entscheidende Rolle spielt. Wer gerade eine Viruserkrankungdurchgemacht hat - eine Grippe oder selbst eine harmlose Erkältung -ist anfällig. Auch chronische Erkrankungen des Herzens oder derLunge, ein behandlungsbedürftiger Diabetes sowie bestimmteneurologische Krankheiten erhöhen das Risiko, sich mit Pneumokokkenzu infizieren. Grundsätzlich lassen sich bakterielle Infekte zwar mitAntibiotika behandeln. Allerdings entwickeln immer mehr ErregerResistenzen, so dass der vorbeugende Impfschutz zunehmend wichtigwird.Ab einem Alter von 60 Jahren rät die Ständige Impfkommission(STIKO) allen Erwachsenen zu einer Impfung gegen Pneumokokken. DieKosten übernimmt die BKK VBU. Der Impfstoff PPSV23, der aus Zuckernder Bakterienhülle hergestellt wird, schützt vor 23 der häufigstenPneumokokken-Typen. Die Immunität hält allerdings nicht lebenslangan. Eine Zweitimpfung wird jedoch nur für Patienten mit Immundefektenempfohlen, weil die Schutzwirkung von Mal zu Mal abnimmt. Außerdemwerden die Impfreaktionen - wie Rötung oder Schwellung an derEinstichstelle, Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen - mitjeder erneuten Impfung heftiger.Pressekontakt:Ellen ZimmermannPressesprecherinPolitik und UnternehmenskommunikationBKK·VBULindenstraße 67, 10969 BerlinTel.: (0 30) 7 26 12 - 13 15ellen.zimmermann@bkk-vbu.dewww.meine-krankenkasse.deOriginal-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell