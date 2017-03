Schutz für die Augen am Arbeitsplatz - BG BAU gibt Tipps (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Splitter, ein Funke, ein Spritzer und das Augenlicht kannerheblich leiden oder sogar für immer verloren gehen. Die Gefahr fürdie Augen wird in vielen Arbeitsbereichen unterschätzt. Jedes Jahrgeschehen auf Baustellen tausende von Augenverletzungen. Darauf hatdie Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hingewiesen.Zugleich gibt die BG BAU Tipps, wie solche Verletzungen mitgeeigneten Schutzbrillen vermieden werden.Berufsbedingte Verletzungen der Augen können bei mechanischenArbeiten, durch chemische Einflüsse oder durch optische Strahlenentstehen. Im Jahr 2016 verzeichnete die BG BAU fast 3.500meldepflichtige Arbeitsunfälle, bei denen die Augen von Beschäftigtenverletzt wurden. Meldepflichtig sind Unfälle, die eineArbeitsunfähigkeit von drei Tagen oder den Tod zur Folge haben. Imgleichen Jahr registrierte die BG BAU zudem beinahe 34.000 nichtmeldepflichtige Augenverletzungen. In solchen Fällen sind dieMitarbeiter zum Hausarzt gegangen oder die Betroffenen hatten Glückund die Verletzungen heilten nach kurzer Zeit von selbst.Nach Angabe der BG BAU können Fremdkörper beim Flexen, Sägen oderSchleifen ins Auge fliegen und Stich- oder Rissverletzungen auslösen.Schläge oder Stöße mit Prellungen oder Quetschwunden entstehen, wennHandwerkszeug abgleitet oder Teile wegfliegen. Solche Verletzungenhaben oft Infektionen und manchmal bleibende Schäden zur Folge. Überdie Hälfte aller meldepflichtigen Unfälle entstehen so. Sie lassensich in der Regel durch Schutzbrillen mit Seitenschutz verhüten.Gefährlich sind auch chemische Stoffe, wie etwa Reinigungsmittel,Kalk oder manche Klebstoffe. Sie können die Augen verätzen. Dabeiwerden die Zellen der Hornhaut im Auge zerstört, innerhalb kurzerZeit kann die Hornhaut eintrüben und sich die Sehkraft mindern.Dieses kann dazu führen, dass die Betroffenen erblinden. Vor solchenVerletzungen bewahren rundum geschlossene für den Baustellenbetriebgeeignete Schutzbrillen mit der Kennzeichnung "F" auf demBrillengestell und den Sichtscheiben.Weitere Risiken gehen von ultravioletten (UV) Strahlen aus, etwabeim Schweißen. Diese verblitzen das Auge und lassen Hornschädenentstehen, die man jedoch durch Schutzschirme, Schutzhauben oder sehrgut durch Automatik-Schweißhelme mit so genanntem Speedglas vermeidenkann.Wie die BG BAU betont, kann ebenso eine zu hohe Dosis anSonnenstrahlen die Augen von Beschäftigten schädigen, die oft imFreien arbeiten. Dort können intensive UV-Strahlen schnell dieHornhaut und Bindehaut entzünden und zu Augenschmerzen führen. Grundsind fotochemische Reaktionen, die die äußersten Zellen zerstören.Treffen die Strahlen nur vorübergehend auf die Augen, heilen Hornhautund Bindehaut nach ein oder zwei Tagen ab, weil dort ständig neueZellen gebildet werden. Wirken UV-Strahlen jedoch langjährig auf dieAugen ein, kann es die Augenlinse trüben und grauer Star entsteht.Davor schützen Sonnenbrillen, die für den gewerblichen Bereichgeeignet (DIN EN 166) und nach DIN EN 172 ausgewiesen sind. Die BGBAU empfiehlt UV-Schutzbrillen mit der Schutzstufe 5-2,5. Damit sindein ausreichender Schutz und eine sichere Farberkennung imStraßenverkehr gewährleistet. Zusätzlich sollte die Brille eineseitliche transparente Abschirmung haben.Wenn die notwendigen Voraussetzungen vorliegen, erstattet die BGBAU im Rahmen ihrer Arbeitsschutzprämien Arbeitgebern einen Teil derAnschaffungskosten, jedoch maximal 20 Euro für jede geeigneteSonnenbrille zum Einsatz für ihre im Freien tätigen Beschäftigten.Unter www.bgbau.de/praemien kann der Katalog der förderwürdigenMaßnahmen sowie Anforderungen und der Antrag auf Förderung abgerufenwerden.Pressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: Joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell