Frankfurt am Main (ots) - Religiös begründeter Extremismus findetnach Angabe des Bundesfamilienministerums in Deutschland unter jungenMenschen immer mehr Anhänger. Nicht nur Jugendliche mitMigrationshintergrund fühlen sich von diesen Ideologien, demversprochenen Gemeinschaftsgefühlt und dem Lebensstil angezogen. Umjunge Menschen vor einer Radikalisierung zu schützen, hat dasMinisterium Anfang März das Programm "Jugendsozialarbeit an Schulen"gestartet.Der Internationale Bund ist bereits seit vielen Jahren mitzahlreichen Aktionen und Projekten in der Extremismuspräventionaktiv. Dazu zählt unter anderem die Kampagne "Schwarz-Rot-Bunt. IBfür Demokratie und Akzeptanz", die vor rund 15 Jahren gestartetworden ist. Außerdem ist der IB einer der großen Träger im Bereichder Jugendmigrationsdienste.Seit dem 1. März ist der IB dank seines Ansehens im Bereich derMigrationsarbeit und Extremismusprävention an 40 von 167 Standortendes neuen Bundesvorhabens "Jugendsozialarbeit an Schulen" vertreten.Aktuell läuft noch die Vorbereitungsphase, in der die Standorte aufausgewählte Schulen zugehen und gemeinsam an einem Präventionskonzeptarbeiten. Ab dem kommenden Schuljahr beginnt die intensivePräventionsarbeit mittels Gruppenangeboten und Workshops. Unterstütztwerden die Standorte dabei durch Partner der politischen Bildung. DerIB betreibt auch die trägerübergreifende Fachstelle mit Sitz inBerlin. Aufgabe ist der Aufbau und die Umsetzung des Projekts.Die Jugendmigrationsdienste des IB sind fachlich erfahren undbestens in den jeweiligen Regionen vernetzt. Sie werden ihreKooperationen etwa mit der Schulsozialarbeit, der Politischen Bildungoder der Streetwork nutzen, um die in sie gesetzte Erwartung bei derPräventionsarbeit zu erfüllen. So trägt der IB direkt und indirektzur Förderung von Demokratie und Zivilgesellschaft bei. "Das in unsgesetzte Vertrauen ist ein Beleg für die große Anerkennung unsererArbeit in der Vergangenheit", sagt der IB-Vorstandsvorsitzende ThiemoFojkar. "Seit Gründung des IB im Jahr 1949 war es immer unser Ziel,Menschen bei der Eingliederung in die Gesellschaft zu unterstützenund ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Wir haben so zurStabilität und zum friedlichen Miteinander von Menschen ausverschiedenen Kulturkreisen beigetragen. Ich bin überzeugt davon,dass uns das auch im Rahmen dieses Programmes gelingen wird", soFojkar.