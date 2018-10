Schutz vor bösem Erwachen / Halloween ohne Horror fürs Gehör

Mainz (ots) - Die Nacht der lebenden Toten steht vor der Tür:Zombies, Hexen, Vampire und allerlei andere lichtscheue, schrecklicheund lärmende Wesen werden von Haus zu Haus ziehen und Süßigkeiten vonden arglosen Bewohnern einfordern.Kreischende Kinder, erschrockene Erwachsene: Der ein oder andereStreich wird gespielt, Schreie werden auf den Straßen zu hören sein.Ein in unmittelbarer Nähe ausgestoßener Hexenschrei erschreckt abernicht nur, sondern kann zugleich enorme Lautstärken erreichen und zuHörschäden führen. Auch Rasseln können laut werden und das Gehörbelasten. Damit sowohl umherstreifende Untote als auch zu Hauseausharrende Lebende nicht nur den Grusel, sondern auch den Lärmunbeschadet überstehen, hilft Gehörschutz. Gerade Kinder haben nochsehr empfindliche Ohren.Einige Halloween-Fans gehen daher bereits vorher zum Hörakustikerund lassen sich einen individuellen Gehörschutz anfertigen. Dieserist sehr bequem zu tragen, da individuell angepasst. Er ist bunt oderunscheinbar und kann Frequenzen filtern: Lärm und laute Musik klingenleiser, Unterhaltungen bleiben weiterhin möglich.Der bunte Ohrschutz ist einfach zu reinigen und wieder verwendbar- für das nächste Fest oder Festival. So gibt es auch nach der Nachtder Schrecken kein böses Erwachen.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.400Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (biha)Dr. Juliane Schwochschwoch@biha.deTel: 06131/965 60-28Original-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell