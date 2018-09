Schutz vor Sodbrennen: Keine großen und hektischen Mahlzeiten

Baierbrunn (ots) - Wer zu Sodbrennen neigt, sollte lieber öfterkleinere Mengen essen und sich Zeit dafür nehmen. Große Mahlzeitenund hektisches Essen belasten eher, wie das Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber" schreibt. Auch Fett, Zucker, Zitrusfrüchte,Kaffee, Alkohol und Nikotin können das Sodbrennen verstärken. Zudemkann es hilfreich sein, zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehengar nichts mehr zu essen.Reflux - so der medizinische Ausdruck für den Rückfluss vonMageninhalt - kennt jeder Fünfte in Deutschland, bei etwa jedemZehnten treten die Beschwerden regelmäßig auf. Normalerweise bildetder Schließmuskel der Speiseröhre zusammen mit einem engenZwerchfellring eine undurchdringliche Barriere gegen das Aufsteigenvon Magensäure. Mit zunehmendem Alter gibt das Gewebe jedoch nach.Der Ring leiert aus, der Muskel schließt nicht mehr, und ein Teil desätzenden Mageninhalts kann durch die Lücke nach oben rutschen.Zu viel Bauchfett und das Tragen schwerer Lasten verschärfen dasProblem, "denn mechanischer Druck von außen kann ebenfalls denVerschlussmechanismus schwächen", betont Professor Wolfgang Schepp,Gastroenterologe vom Münchner Klinikum Bogenhausen. Bei Übergewicht,sollte man daher abnehmen. Ratsam ist auch, einengende Kleidung gegenlockere auszutauschen. Zudem sollte der obere Teil des Bettes um zehnGrad erhöht werden - mit einem flexiblen Lattenrost, einem Bettkeiloder mit Klötzchen unter dem Gestell. Reichen veränderte Ess- undSchlafgewohnheiten nicht, um das Problem in den Griff zu bekommen,sind Säurehemmer wie Omeprazol das Mittel der Wahl. Diese Wirkstoffeändern den pH-Wert des Mageninhalts, indem sie den Magen veranlassen,keine Säure mehr zu produzieren.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell