Schutz vor Schäden bei Naturereignissen - Elementarschadenversicherung schafft Abhilfe

Hamburg (ots) - Im Laufe der letzten Jahre haben Deutschland immerwieder Orkane, starke Regenfälle und damit auch Hochwasserheimgesucht. Solche kraftvollen Wetterkapriolen sind nicht nurlebensgefährlich, sondern zerstören häufig Wohnhäuser und andereImmobilien. Daraus entstehen hohe finanzielle Schäden, die eineherkömmliche Wohngebäudeversicherung nicht immer übernimmt. "Um auchbei Naturgewalten auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich,die bestehende Versicherung um Elementarschäden zu erweitern odersogar eine separate Elementarschadenversicherung abzuschließen",erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer desBaufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/). Ausdiesem Grund sollten zukünftige Immobilienbesitzer am besten schonvor dem Bau des Eigenheims solche Risiken beachten und gegebenenfallsVorkehrungen treffen.Richtig informieren und Situation abwägenGesetzliche Pflichten zum Versicherungsabschluss gibt es kaum.Lediglich die finanzierenden Banken setzen meist voraus, dass derKreditnehmer für das Haus eine Feuerrohbauversicherung vorweist.Darüber hinausgehende Leistungen bietet die Wohngebäudeversicherung.Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Art Basis-Schutz. BeiKatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben oder Lawinen haftetoftmals nur die Elementarschadenversicherung. Damit Häuslebauer imNotfall nicht vor einem finanziellen Fiasko stehen, ist es ratsam,schon im Vorfeld die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.Elementarschadenversicherung nicht immer umsetzbarAbhängig von der Lage der Immobilie ändern sich auch dieMöglichkeiten. Denn nicht jeder kann eineElementarschadenversicherung abschließen. "In Gebieten, die bekanntfür eine erhöhte Hochwassergefahr sind, beispielsweise direkt amRhein oder an der Elbe, bekommen Hauseigentümer eine solche Policenicht oder nur gegen einen hohen Preisaufschlag", weiß Scharfenorth.Grundsätzlich gilt jedoch: Eine unabhängige Beratung durch einenVersicherungs- oder Finanzierungsexperten hilft Unklarheiten zubeseitigen und die individuelle Situation richtig einzuschätzen. Sostellen notwendige Versicherungen unter Umständen einen nichtunwesentlichen Anteil der Nebenkosten dar. Um bei derAnschlussfinanzierung zu sparen, erhalten Interessierte bei Baufi24einen Überblick und Vergleich der zahlreichen Möglichkeitenunterschiedlicher Banken:https://www.baufi24.de/anschlussfinanzierung/.Über Baufi24Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahreines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationenrund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zurVerfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht dasUnternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mitBeratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unterhttps://www.baufi24.de/Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83, E-Mail:wh@hasencleverstrategy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell