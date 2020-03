Schutz vor Infektionen / Fachärzte schützen Hochrisiko-Patienten mit digitalen Lösungen

Hamburg (ots) - Das Interesse seitens vieler Ärzte an digitalen Lösungen zurVermeidung von Ansteckung beiderseits ist in den letzten Tagen sprunghaftangestiegen. Vor allem die Online-Rezept-Bestellung und die Videosprechstundesind gefragt.Das Ärztenetzwerk NeuroTransData (NTD) ist bereits an dieTherapie-Management-Plattform Arzt&Patient.Plus angebunden. "Wir wollten unserenPatienten mithilfe der Videosprechstunde den komfortablen Service bieten, nichtnotwendige persönliche Kontakte zu minimieren und darüber hinaus ihre Rezepteund Medikamente einfach online bestellen zu können " sagt Dr. Arnfin Bergmann,Neurologe und Geschäftsführer NTD.Große Nachfrage bei VideosprechstundenInnerhalb eines Tages ließen sich rund 40 Pneumologen des GNS (Gesundheits-NetzSüd) an die Videosprechstunde von Arzt&Patient.Plus anbinden. Dr. med. MichaelBarczok, Pneumologe aus Ulm, erkannte sofort die Möglichkeit, mithilfe vonSprechstunden per Video Patientenströme besser zu steuern. "Gerade schwererkrankte Patienten mit COPD sollten eine Infektion tunlichst vermeiden."Die gemeinsam mit der Deutschen Arzt AG von dem MedTech-Unternehmen vitabookentwickelte Lösung ist jetzt bundesweit für alle Ärzte verfügbar und kann ad hocgestartet werden.In den kommenden drei Monaten ist die Lösung für alle Ärzte kostenfrei nutzbar.Die Handhabung ist einfach: Der Patient hält seine Gesundheitskarte in dieKamera und wird so identifiziert. Im Anschluss an die Behandlung kann der Arztdas Rezept erstellen und die vom Patienten benannte Apotheke auswählen. DieApotheke beschafft sich im Nachgang das Rezept und kann die Ware direkt an denPatienten liefern. Der Patient braucht also weder für die Sprechstunde noch fürdie Beschaffung von Rezept und Medikament das Haus zu verlassen.Weitere Informationen finden Sie auf:Therapie-Management-Plattform: http://www.arztundpatient.plusRezept-Bestell-Service: http://www.vitabook.de/arztundpatientVideosprechstunde: http://www.daag.deÜber vitabookvitabook (ehemals ordermed) ist einer der führenden Rezept- undMedikamenten-Transaktionsanbieter Europas. Gegründet 2011, als ersteApotheken-App, die eine direkte Verbindung zwischen Patient, Arzt und lokalerApotheke herstellt, ist vitabook mit der Lösung Patient Plus mittlerweilebundesweit bei allen Ärzten und rund 4.000 Apotheken etabliert. Patienten könnenRezept und Medikament online ordern und sich von einer lokalen Apotheke liefernlassen - ohne sich dem Risiko einer unnötigen Infektion beim Arzt und in derApotheke auszusetzen.Pressekontakt:Markus Bönigvitabook GmbHAlsterdorfer Markt 622297 HamburgT. +49 40 53798 1501F. +49 40 53798 1503markus.boenig@vitabook.de http://www.vitabook.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128713/4544893OTS: vitabookOriginal-Content von: vitabook, übermittelt durch news aktuell