Schutz vor Hormongiften - Die neue Bundesregierung ist gefordert

Hamburg (ots) - Hormonschädliche Substanzen finden sich quasiüberall: in Lebensmitteln, in der Umwelt, im Haushalt. Sie werden vonder Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine globale Bedrohunggesehen. Die EU hat sich das Ziel gesetzt, eine Minimierung derBelastung von Bevölkerung und Umwelt durch sogenannte "endokrineDisruptoren" sicherzustellen. In der aktuellen Veröffentlichung"Hormongifte stoppen!" zieht die Umweltschutzorganisation PestizidAktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) die neue Bundesregierung zurVerantwortung, mehr Engagement für dieses wichtige Ziel zu zeigen undfordert einen nationalen Aktionsplan.Eigentlich gibt es dieser Tage gute Nachrichten. Nach Jahren derVerzögerungen und kontroversen Debatten hat die EU-Kommission jetztdie weltweit ersten wissenschaftlichen Kriterien zur Erkennung vonhormonschädlichen Stoffen verabschiedet. Diese treten ab Juni 2018für Biozidprodukte, also für Mittel zur Schädlingsbekämpfung, zurDesinfektion und zum Materialschutz, in Kraft. Ab dem 10. November2018 werden ähnliche Vorschriften für die Pestizidregulierungeingeführt. Hormonschädliche Biozide oder Pestizide sollen, mitRegelungen für Ausnahmen, zukünftig nicht mehr in der EU eingesetztwerden dürfen. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. NachAuffassung der Umweltschutzorganisation PAN Germany reicht dieserjedoch nicht aus, um dem Problem der schleichenden chemischen Störungdes Hormonsystems von Mensch und Tier wirksam und in angemessenerZeit entgegenzutreten. Nachbesserungsbedarf wird besonders bei dervorgeschlagenen Prüf- und Bewertungsleitlinie sowie beim Verfahren imBiozidrecht gesehen, dass durch besonders viele Beschränkungen undAusnahmeregelungen gekennzeichnet ist."Wir befürchten, dass die neuen Regelungen in ihrer jetzigen Formnur wenig bewirken werden. Außerdem fehlt es an einerGesamtstrategie, denn hormonschädliche Chemekalien stecken auch inVerpackungen, Spielzeug, Kosmetika und vielen weiteren Produkten.Andere Mitgliedsstaaten wie Frankreich oder Schweden legenAktionsprogramme mit Forschungsförderung, Informationskampagnen undVerwendungsbeschränkungen auf. Es ist Zeit, dass die deutsche Politiknachzieht, um aktiv die Gefahren durch Hormongifte in eineroffensiven und innovativen Form zu mindern", sagt Susanne Smolka,Referentin für Pestizide und Biozide von PAN Germany. Die vierseitigePublikation "Hormongifte stoppen" fasst kurz und prägnant denSachstand zum Umgang mit endokrinen Pestiziden und Bioziden in der EUzusammen und formuliert Forderungen an die Bundesregierung.Rund 800 Chemikalien stehen derzeit unter Verdacht, dasHormonsystem von Menschen und Wildtieren stören zu können und dadurchschädlich auf Fruchtbarkeit, Verhalten und Intelligenz einzuwirkenoder am Anstieg hormonbedingter Krebsarten sowie metabolischerStörungen wie Diabetes oder Adipositas beteiligt zu sein.Weitere Informationen: "Hormongifte stoppen! Empfehlungen für einewirkungsvolle Reduktion der Belastung mit hormonschädlichenPestiziden und Bioziden":https://pan-germany.org/download/hormongifte-stoppen/Pressekontakt:Susanne Smolka, Tel. 040-3991910-24,E-Mail: susanne.smolka@pan-germany.orgOriginal-Content von: PAN Germany, übermittelt durch news aktuell