Schutz der Artenvielfalt: Ein Jahrzehnt Engagement der REWE Group 300 ha Blühflächen, 5.500 Pflanzungen und 8.000 Nisthilfen allein im Apfelanbau

Köln (ots) - Nicht nur zum morgigen Tag der Insekten (22.3.) stehtder Verlust der biologischen Vielfalt im Fokus - denn er zählt zu dengrößten Herausforderungen unserer Zeit. Durch menschliche Einflüssesterben gegenwärtig bis zu 1.000-mal mehr Arten aus, als dies aufnatürliche Weise der Fall wäre. Zahlreiche Ökosysteme, die uns mitlebenswichtigen Ressourcen versorgen, sind gefährdet. Die REWE Grouptreibt den Erhalt und die schonende Nutzung der biologischen Vielfaltseit über einem Jahrzehnt nachhaltig voran.Seit 2010 engagieren sich in einem Gemeinschaftsprojekt von REWEGroup, Bodensee-Stiftung, BirdLife Österreich und dem NaturschutzbundDeutschland e.V. (NABU) mittlerweile über 250 Landwirte in 13Anbauregionen für den Schutz der Artenvielfalt im Apfelanbau inDeutschland und Österreich. 300 Hektar (entsprechen rund 420Fußballfeldern) ein- und mehrjährige Blühflächen, über 5.500Pflanzungen von Hecken, Bäumen und Sträuchern sowie über 2.000Insekten-Nisthilfen bereichern heute Apfelplantagen und angrenzendeFlächen, die das REWE Group Nachhaltigkeitslabel PRO PLANETunterstützen. Darüber hinaus wurden 6.000 Vogelnistkästen undFledermausquartiere aufgehängt, 400 Totholzhaufen angelegt und über1.000 Sitzstangen für Greifvögel aufgestellt. Nach der erfolgreichenEinführung des PRO-PLANET-Apfelprojektes in der Bodenseeregionerfolgte ab 2011 die Ausweitung auf weitere Anbaugebiete. Vomökologischen Engagement profitieren auch die Obstbauern: VieleVogelarten wirken als natürliche Helfer, weil sie schädigendeInsekten oder Mäuse vertilgen. Wildbienen, Käfer, Fliegen undSchmetterlinge sichern zudem die Bestäubung der Apfelblüten. DasProjekt zeigt, dass Landwirtschaft und Naturschutz keine Gegensätzesein müssen: Im konventionellen Apfelanbau ist das Potential zurFörderung der biologischen Vielfalt groß.Vorausgegangen war im Jahr 2009 ein von REWE Group,Bodensee-Stiftung und der Vertriebsgesellschaft Obst vom Bodenseegemeinsam gestartetes, richtungsweisendes Pilotprojekt: Dabei wurdenunterschiedliche Maßnahmen getestet, um das Nahrungsangebot fürBienen, Hummeln und Schmetterlinge zu verbessern und neue Lebensräumefür die Insekten zu schaffen. Insgesamt wollten die Projektpartnerdurch ein verbessertes Umweltmanagement die Nachhaltigkeit im Obstbauam Bodensee stärken. Hieraus entwickelte sich eine bis heute enge undvertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen REWE Group undBodensee-Stiftung. Aktuell arbeiten beide Partner gemeinsam an derIntegration von wirkungsvollen Biodiversitätskriterien in Standardsund Qualitätssiegel der Lebensmittelbranche sowohl in Deutschland alsauch auf EU-Ebene.Der Schutz der Artenvielfalt ist auch im Bananenanbau einzentraler Bestandteil des REWE Group Nachhaltigkeits-Engagements.Bereits 2008 begann die REWE Group mit der Aufforstung von Weidelandim Grenzgebiet der Bananen-Produktionsländer Panama und Costa Ricazum Schutz der Artenvielfalt im tropischen Naturschutzgebiet. Dielandwirtschaftliche Nutzung einzelner Flächen im nationalenSchutzgebiet führte dazu, dass ursprünglich zusammenhängende Flächentropischer Wälder fragmentiert wurden. Durch Wiederaufforstung undUnterstützung des natürlichen Wiederaufwuchses konnten Lücken in derBewaldung geschlossen werden. Der so entstandene Bio-Korridorermöglicht heute eine weiträumigere Wanderung bedrohter Tierarten,sowie einen umfangreicheren Austausch von Fauna und Flora und trägtso zur Erhöhung und Stabilisierung der Biodiversität bei.Über PRO PLANET:Produkte mit dem PRO PLANET-Nachhaltigkeitslabel der REWE Groupweisen positive ökologische oder soziale Eigenschaften auf. Ziel vonPRO PLANET ist es, nicht nur wenige Produkte mit speziellenAnforderungen, sondern vor allem Produkte für den sogenanntenMassenmarkt schrittweise nachhaltiger zu gestalten. Die Anzahl dermit PRO PLANET gelabelten Eigenmarkenprodukte stieg im Zeitraum 2008bis 2017 von rund zehn auf derzeit mehr als 900.Über die REWE Group:Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro. Zu denVertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie Merkur, der Discounter PENNYund die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE ToGo), und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowieZooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehörenunter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, JahnReisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, HelveticTours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DERReisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell