Schur Flexibles: Michael Schernthaner wird CEO (FOTO)

Düsseldorf / Wiener Neudorf (ots) -- Organisches Wachstum und Akquisitionen im Visier- Hochspezialisierte Standorte zu Technologieführern entwickelt- Umsatz seit 2016 über 50 % gesteigertMichael Schernthaner (41) wird neuer CEO von Schur FlexiblesGruppe. Nach zwei Jahren als CFO von Schur wird er das Unternehmen imTeam mit COO Juan Luís Martínez Arteaga (45) und Chief Sales OfficerFriedrich Humer (55) leiten. Dr. Michael Fischkin (39), bisher SeniorManager Finance Projects, wird als Group Finance Director dasTop-Management von Schur Flexibles ergänzen. Thomas Unger (58),Partner des Schur-Eigentümers Lindsay Goldberg, unterstützt dasManagement als Beiratsvorsitzender (Chairman). "Das Führungs-Team hatgezeigt, dass das Unternehmen Wachstumsdynamik, Innovationskraft,Kundenorientierung und Wertorientierung verbinden kann. Wir werdenSchur Flexibles mit aller Kraft dabei unterstützen, nicht nurorganisch zu wachsen, sondern auch über Akquisitionen die nächsteEntwicklungsstufe zu erreichen", so Thomas Unger. "Aufgrund der hohenWachstumsdynamik wird nun das Top-Management um einen Group FinanceDirector ergänzt und Michael Schernthaner, der bereits als CFO dieBereiche M&A und Strategie verantwortet hat, kann sich als CEO vorallem auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmenskonzentrieren."2016 erwarb Lindsay Goldberg das auf flexible Verpackungenspezialisierte Unternehmen mit einem Umsatz von rund 350 Mio. Euround rund 1.200 Mitarbeitern. Schur Flexibles bietet hochwertige undmaßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für dieLebensmittel , Tabak- und Pharmaindustrie. Mit ihrer integriertenWertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hinzur umfangreichen Beutelerzeugung gehört Schur Flexibles zu denführenden Unternehmen der Branche in Europa. Nach vier Akquisitionenseit 2016 erwirtschaftet Schur Flexibles aktuell rund 520 Mio. EuroUmsatz mit mehr als 1.700 Mitarbeitern an 23 Produktionsstätten inWest- und Osteuropa. Diese Standorte sind hoch spezialisiert undTechnologieführer in ihrem Arbeitsgebiet. Dieses "Center ofExcellence"-Konzept macht die Gruppe zu einem attraktiven undkompetenten Partner für Kunden ausgewählter Branchen.Über Lindsay Goldberg:Lindsay Goldberg LLC verwaltet Eigenmittel von mehr als 13 Mrd.US$ und wird in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf,repräsentiert. Das Unternehmen unterstützt wachstumsstarkeMittelstandsunternehmen mit fachmännischem Rat und erheblichenfinanziellen Ressourcen, insbesondere bei der Umsetzung einerinternationalen Wachstumsstrategie. Dabei können sowohl Mehrheits-als auch Minderheitsbeteiligungen eingegangen werden. Das Teamverfügt über langjährige Erfahrung im Topmanagement von Industrie undDienstleistung und konzentriert sich auf eine wertorientierte undnachhaltige Entwicklung der erworbenen Unternehmen. Diesdokumentieren auch die Statuten des Lindsay-Goldberg-Fonds, die eineHaltedauer der Portfoliogesellschaften von 20 Jahren ermöglichen.Pressekontakt:Tobias M. WeitzelBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTel.:+49 (0) 2154 - 81 22 16Mobil: +49 (0) 177 721 57 60Fax: +49 (0) 2154 - 81 22 11E-Mail: weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Lindsay Goldberg Vogel GmbH, übermittelt durch news aktuell