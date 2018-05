Schuppenflechte durch moderne Arzneimittel oft besser therapierbar

Meran (ots) - In den letzten Jahren ist es gelungen, dieEntzündungsvorgänge der Schuppenflechte besser zu verstehen und mitneuen Arzneimitteln gezielt zu behandeln. "Das hat die Therapiedeutlich verbessert", sagte Prof. Dr. Claudia Pföhler beim pharmacon,einem internationalen Fortbildungskongress der Bundesapothekerkammer.Die Dermatologin lehrt am Universitätsklinikum des Saarlands. AnSchuppenflechte leiden rund zwei Millionen Bundesbürger. Diechronisch-entzündliche Hautkrankheit geht oft mit anderen Krankheitenwie Diabetes oder Depressionen einher.Die Therapie der Schuppenflechte orientiert sich daran, wieausgeprägt die Symptome sind. Die ärztliche Leitlinie empfiehlt,leichte Fälle mit Cremes und anderen extern angewendetenArzneimitteln zu behandeln. In schwereren Fällen oder wenn Gelenkebetroffen sind, werden systemisch wirkende Arzneimittel eingenommenoder injiziert. "Patienten wünschen sich meist das völligeVerschwinden der Symptome. Das ist nicht immer möglich. Aber einedeutliche Besserung erreichen wir heute in vielen Fällen."In schweren Fällen werden gegen Schuppenflechte Arzneimitteleingesetzt, die gezielt gegen einzelne Entzündungs-Botenstoffewirken. Diese Substanzen gehören zur Gruppe der so genannten"Biologicals". In der Anfangsphase werden sie vom Arzt injiziert.Später spritzt sich der Patienten die Arzneimittel etwa einmal imMonat selbst. Wichtig ist, dass der Patient diese Injektionen nichtvergisst, denn das könnte zu einem Versagen der Therapie führen.Pföhler: "Mit den Biologicals lassen sich oft innerhalb wenigerWochen gute Erfolge erzielen. Aber da sie relativ teuer sind, werdensie vom Arzt nur dann eingesetzt, wenn andere Behandlungsversuchenicht erfolgreich waren."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell