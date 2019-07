Schummer: Die duale Ausbildung ist das Rückgrat der Fachkräftesicherung / Berufsbildung wird modernisiert - Mindestausbildungsvergütung gegen Lehrlingsmangel

Berlin (ots) - Kurz vor dem Start in das neue Ausbildungsjahr istbekannt geworden, dass immer mehr Ausbildungsplätze unbesetztbleiben. Hierzu erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Uwe Schummer:"Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir in diesem Herbstunser Ausbildungssystem modernisieren und die Attraktivität derberuflichen Bildung steigern. Die Novelle des Berufsbildungsgesetzesumfasst auch die Förderung der Gleichwertigkeit von Ausbildung undStudium. Ohne gut ausgebildeten und motivierten Nachwuchs drohtinsbesondere im Handwerk, im Einzelhandel und dem Gaststättengewerbeein Fachkräftemangel, der sich zu einer Wachstumsbremse ausweitenkann.Ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen den Fachkräftemangel wirdauch die von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek geplanteEinführung einer in ganz Deutschland einheitlichenMindestausbildungsvergütung sein. Dort, wo keine Tarifverträgegreifen, werden häufig noch Löhne unter der vorgesehenenMindestausbildungsvergütung von 515 Euro im ersten Lehrjahr gezahlt.Und das auch dort, wo Fachkräftenachwuchs besonders gesucht wird unddie Abbrecherquoten besonders hoch sind. Hier sorgen wir für mehrAttraktivität und Anerkennung."Hintergrund:Der Gesetzesentwurf zur Novelle des Berufsbildungsgesetztes (BbiG)sieht vor, dass Azubis ab 2020 im ersten Lehrjahr mindestens 515 Eurobekommen, im 615 Euro und im dritten 715 Euro. Wenn der Arbeitgebertarifgebunden ist, gilt die tarifvertraglich festgesetzte Höhe derAusbildungsvergütung.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell