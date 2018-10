Schummer: Ryanair muss grundlegende Rechte respektieren

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Berlin (ots) - Flugbegleiter verdienen unsere UnterstützungAls Reaktion auf zwei Warnstreiks der Beschäftigten bei Ryanairdroht das Unternehmen vor der beginnenden Verhandlungsrunde mitStandortschließungen. Dazu erklärt der Vorsitzende derArbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Uwe Schummer:"Anstatt mit der Existenz von Menschen zu spielen, die ihregrundlegenden Rechte wahrnehmen, muss Ryanair die Schließungsplänezurücknehmen. Wir können nicht hinnehmen, dass Ryanair massiv dieRegeln der Tarifpartnerschaft missachtet. Das Streikrecht, dieTarifautonomie und die Mitbestimmung sind zentrale Grundlagen unsererSozialen Marktwirtschaft, die nicht in Frage gestellt werden dürfen.Unternehmen, die ihren Beschäftigten sowohl Tarifverträge als auchbetriebliche Interessenvertretungen aktiv verweigern, sindrückwärtsgewandt und verspielen das wichtigste Potenzial, denMenschen. Verdienen in Deutschland, Steuern zahlen in Irland undundurchsichtige Arbeitsverträge - ein solches Geschäftsmodell istweder sozial noch marktwirtschaftlich.Die jetzt beginnende Verhandlungsrunde muss einen Tarifvertraghervorbringen. Wir sind stolz auf unsere betriebliche Mitbestimmung,sie ist fester Bestandteil der gesellschaftlichen Kultur und dieproduktive Kraft des sozialen Friedens in unserem Land."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell