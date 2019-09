Schummer: Notwendiges Signal für mehr Fairness in der Paketbranche

Berlin (ots) - Nachunternehmerhaftung schützt Beschäftigte,Mitbewerber und Vor-Ort-Handel vor NachteilenDas Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch den Entwurf einesGesetzes zur Nachunternehmerhaftung bei Paketdiensten beschlossen.Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Uwe Schummer:"Mit der Einführung der Nachunternehmerhaftung für nichtgeleistete Sozialabgaben in der Paketbranche begegnen wirMissständen, die bei Teilen der Branche festzustellen sind. Es istuns ein Anliegen, dass die Beschäftigten fair bezahlt und wievorgeschrieben sozial abgesichert werden. Zugleich wollen wir dieUnternehmen, die ihren Pflichten nachkommen, vor Nachteilen imWettbewerb schützen. Solche Wettbewerbsnachteile durch unrechtmäßigeMethoden, die Paketkosten zu senken, erleidet auch dermittelständische Handel vor Ort gegenüber dem Online-Handel.Mit der Einführung der Haftung für Sozialversicherungsbetrug einesbeauftragten Unternehmens verhindern wir, dass auftraggebendeUnternehmen von unrechtmäßigen Zuständen profitieren und sich dannhinter Subunternehmerketten verstecken können, wenn es um dierechtlichen Konsequenzen geht. Es war uns zugleich wichtig, dassgerade die korrekt handelnden Unternehmen dabei weder einemunkalkulierbaren Haftungsrisiko noch einer unverhältnismäßigenBürokratie ausgesetzt sind.Mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigenEinzugsstelle für die Sozialversicherungsbeiträge aufgrund positiverErfahrungen mit dem Subunternehmen ist eine ,Enthaftung' desauftraggebenden Unternehmens möglich. Mit dieser stehen Betriebe mitabhängig Beschäftigten ohnehin regelmäßig in Kontakt. Auch könnenSubunternehmen auf dem Wege einer unabhängigen Prüfung, dersogenannten Präqualifikation, ihre Eignung nachweisen und damit ihrenAuftraggeber aus der Haftung entlassen. Diese Eignung setzt z.B. auchvoraus, dass Lohnvorschriften oder auch das Aufenthaltsrecht beachtetwerden. Die Präqualifikation hat sich in der Bauwirtschaft bewährtund wurde aufgrund von Vorschlägen aus der Paketbranche als Option inden Gesetzentwurf aufgenommen.Von den Aufsichtsbehörden waren Missstände in der Paketbrancheschon seit längerem beobachtet worden. Die unionsgeführteLandesregierung in Nordrhein-Westfalen führte bereits 2018 eineArbeitsschutzaktion ,Fairer Versandhandel' durch. Ein verändertesVerhalten in den auffälligen Teilen der Branche hat das aber nichtbewirkt. Daher ist ein Signal des Gesetzgebers unumgänglich geworden,dass er da konsequent handelt, wo die grundsätzlich von uns gewolltenunternehmerischen Freiräume für unlautere Geschäftsmodelle zu Lastender Beschäftigten und der Mitbewerber ausgenutzt werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell