Schummer: Faire Standards EU-weit fördern

Berlin (ots) - Soziale Marktwirtschaft ist fester Bestandteil deseuropäischen Wohlstands- und FriedensprojektesDer Tag der Arbeit am 1. Mai rückt alljährlich die Lage derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Blick. Dazu erklärt derVorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Uwe Schummer:"Wir brauchen die Europäische Union mehr denn je, um die Belangeunserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Die EU istdas größte Wohlstands- und Friedensprojekt in der europäischenGeschichte. Wir wollen dieses Projekt beleben und weiterentwickeln.Unsere bewährte Soziale Marktwirtschaft ist fester Bestandteildieses Projektes. Wir haben diese Wirtschaftsordnung in deneuropäischen Verträgen festgeschrieben. Zwar werden neue Technologienund Produktionsverfahren Wirtschaft und Arbeitswelt massiv verändern.Doch unsere Aufgabe ist es, zusammen mit den Sozialpartnern aufnationaler wie europäischer Ebene sicherzustellen, dass alleGeschäftsmodelle mit der sozialen Marktwirtschaft im Einklang stehen.Alle Bürgerinnen und Bürger müssen Zugang zu menschenwürdiger Arbeithaben und ihre sozialen Rechte wahrnehmen können.Europäische Mindeststandards, beispielsweise zum Arbeitsschutz,sorgen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen im Sinne derChristlichen Soziallehre. Sie fördern auch eine Annäherung vonStandards zwischen den EU-Staaten. Gleichzeitig schaffen sie dieRahmenbedingungen für einen fairen Wettbewerb ohne Sozialdumping.Dieses ist ganz im Interesse der Betriebe, die sich den Grundsätzender Sozialen Marktwirtschaft verpflichtet sehen.In der Sozialen Marktwirtschaft sind wirtschaftlicheWettbewerbsfähigkeit und sozialer Fortschritt zwei Seiten ein undderselben Medaille. Alle Mitgliedstaaten und die EuropäischeKommission haben sich der sogenannten europäischen Säule sozialerRechte verpflichtet. Zu diesem Paket von Grundsätzen und Rechtengehören angemessene Löhne, der Zugang zu sozialem Schutz und einegute Work-Life-Balance für alle. Um auch in einer sichdigitalisierenden Welt Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer Fairness inEinklang bringen zu können, brauchen wir zudem neue Impulse aus demsozialen Dialog auf europäischer Ebene.Wenn wir Wert auf eine gerechte europäische Ordnung legen, müssenwir die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern achten. Wirkönnen nicht zulassen, dass Unternehmen ihren Firmensitz verlagernoder ihre Rechtspersönlichkeit verändern, nur um in Deutschlandgarantierte Mitbestimmungsrechte zu unterlaufen."