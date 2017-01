Hamburg (ots) -Es ist ein unwürdiges Ende. Seit seinem Skiunfall 2013 wirdMichael Schumacher von seiner Familie auf dem Anwesen am Genfer Seeabgeschottet. Nun macht sich seine Abwesenheit auch bei denlangjährigen Partnern bemerkbar: Immer mehr Sponsoren lösen ihreVerträge mit dem legendären Formel-1-Weltmeister auf.Schon 2014 waren die ersten Millionenverträge mit den ModemarkenNavy Boot und Jet Set beendet. Jetzt wird bekannt, dass derwestfälische Hörmann-Konzern und das Schweizer UhrenunternehmenAudemars Piguet keine Sponsoren mehr sind. Im exklusiven Gespräch mitDAS NEUE BLATT bestätigt Managerin Sabine Kehm: "Die Zusammenarbeitmit den Firmen ist seit einiger Zeit nicht mehr aktiv. Dies jeweilsin gegenseitigem Einverständnis und bei weiterer freundschaftlicherVerbindung."Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Ausgabe von DASNEUE BLATT (EVT 18.01.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "DASNEUE BLATT" zur Veröffentlichung frei.Hinweis für die Redaktion:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion, JacquelineMüller, Telefon: 040/3019-4859, E-Mailjacqueline.mueller@dasneueblatt.de.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, DAS NEUE BLATT, übermittelt durch news aktuell