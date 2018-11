Schulze zur Kohlekommission: 'Bin sehr zuversichtlich'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich trotz möglicher Verzögerungen in der Kohlekommission zuversichtlich gezeigt, dass ein Kompromiss zum Kohleausstieg gelingen wird.



Sie habe immer wieder gesagt, dass sowohl der Strukturwandel in den betroffenen Regionen als auch der Fahrplan für das Ende der Kohlestrom-Produktion geklärt werden müssten, sagte Schulze am Montag in Berlin. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Kommission das auch schafft, dass beides auf den Weg gebracht wird."

Eigentlich wollte das von der Regierung eingesetzte Gremium diese Woche schon ein Gesamtpaket zu Klimaschutz und Strukturwandel vorschlagen. Es soll nun aber vor allem auf Druck der ostdeutschen Kohleländer noch einmal vertieft über neue Jobs und Perspektiven etwa für die Lausitz sprechen. Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" kann allerdings nur unverbindliche Vorschläge machen, die Umsetzung liegt bei der Politik. An diesem Montag wollten die Mitglieder offene Fragen zum Zeitplan klären.

Laut Mandat der Kommission hätte bis zum Weltklimagipfel im polnischen Kattowitz im Dezember ein Vorschlag vorliegen sollen, wie Deutschland sein Klimaschutzziel für das Jahr 2020 mit möglichst wenig Verspätung erreicht - dafür müssen Kohlemeiler vom Netz gehen, da bei der Stromgewinnung viel Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird. "Es wäre schön gewesen, das mit nach Kattowitz zu nehmen, natürlich", sagte Schulze. "Jetzt nehme ich mit, dass wir diese Strukturwandelkommission haben, dass wir so einen Prozess machen, und dass wir jetzt sehr schnell auch zu einem Ergebnis kommen."/ted/DP/jha