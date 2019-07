Schulze zum Klimakonsens: Zunächst muss Kabinett sich einigen

HEIDEBLICK (dpa-AFX) - Gegen einen nationalen Klimakonsens hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nichts einzuwenden, sie pocht aber zunächst auf rasche Entscheidungen innerhalb der Bundesregierung.



"Ich möchte, dass das am Ende im Bundestag eine möglichst breite Mehrheit bekommt, weil das ein wichtiges Thema ist", sagte Schulze am Montag bei Heideblick in Brandenburg, wo sie auf Sommerreise war. Insofern begrüße sie den Aufruf der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu einer überparteilichen Verständigung. "Jetzt geht es aber erst mal darum, dass das Kabinett sich einigt."

Das müsse in den kommenden Wochen geschehen, sagte Schulze. Im September müssten alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen, um die Klimaschutzziele für das Jahr 2030 zu erreichen und das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen. Schulze verwies auf die von ihr vorgestellten Gutachten zu einem CO2-Preis, der Heiz- und Kraftstoffe teurer macht und den Bürgern und Unternehmen über eine "Klimaprämie" und Förderprogramme Geld zurückgibt.

"Ich bin da offen, und ich würde mir wünschen, dass auch der Rest der Bundesregierung offen ist für diese Auseinandersetzung und die Diskussion", sagte Schulze. "Einfach immer nur nein zu sagen, spart keine einzige Tonne CO2." Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich am Wochenende gegen Schulzes Überlegungen für einen CO2-Preis gestellt./ted/DP/fba