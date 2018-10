Schulze gegen Verkaufsverbot für Autos mit Verbrennungsmotor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich gegen ein Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ausgesprochen. Ein solches Verbot, wie es zuletzt in Dänemark beschlossen wurde, sei in Deutschland nicht nötig, sagte Schulze der "Bild" (Freitagsausgabe). Sie denke, dass sich Elektroautos auch so durchsetzen werden.

"Nach 2030 wird der Verbrenner alsbald der technologischen Vergangenheit angehören. Die deutsche Automobilindustrie wird ja auch in Zukunft noch exportieren wollen, nicht nur nach Dänemark, sondern vor allem auch nach China, wo es ähnliche Überlegungen gibt." Schulze fordert einen Kurswechsel in Richtung Elektromobilität: "Wenn wir wollen, dass die Hunderttausenden guten Jobs in der Automobilindustrie bei uns bleiben, müssen auch wir rechtzeitig umsteuern hin zu modernen, sauberen Antrieben wie dem Elektromotor", sagte sie der Zeitung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur