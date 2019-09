Schulze dringt auf verbindliche Klimaschutz-Entscheidungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze dringt auf verbindliche und glaubwürdige Entscheidungen der großen Koalition zum Klimaschutz.



Im Klimakabinett der Regierung am 20. September gelte es, Farbe zu bekennen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. "Für mich ist Weiter-so keine Option." Ein weiteres Mal die Klimaziele zu reißen, könne sich Deutschland als Hochindustrieland nicht leisten. Sie wolle dafür sorgen, dass auch die Bereiche Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude, in denen Emissionen derzeit stagnierten oder sogar stiegen, endlich in die Spur kämen.

Es gehe darum, klimafreundliches Verhalten einfacher und billiger zu machen und klimaschädliches teurer und weniger attraktiv, erläuterte Schulze. Anstrengungen und Chancen müssten dabei gerecht verteilt werden. Deshalb setze sie sich für einen Preis auf klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ein, "bei dem jeder genau weiß, was in den nächsten Jahren auf ihn zukommt". Der Preis solle kontinuierlich, aber nicht zu rasant steigen. Einkommensschwache Haushalte sollten entlastet werden. Im Klimaschutzgesetz solle es zudem einen Kontrollmechanismus mit jährlichen Überprüfungen geben. Es gehe um Verbindlichkeit für diese und die nächsten Regierungen./sam/DP/jsl