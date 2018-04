Schulze bekräftigt Forderung nach technischen Diesel-Nachrüstungen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat ihre Forderung nach umfangreichen technischen Nachrüstungen für Dieselautos bekräftigt.



Man komme bei der Senkung von Schadstoffe-Emissionen nicht um Hardware-Nachrüstungen herum, sagte Schulze am Mittwoch in einem auf Facebook übertragenen gemeinsamen Interview mit ADAC-Vizepräsident Ulrich Klaus Becker.

Die Autohersteller hätten Werte manipuliert und müssten nun Verantwortung übernehmen. Verbraucher dürften nicht die "Gekniffenen" sein. Es gehe darum, Fahrverbote zu vermeiden. Auch Becker verlangte Hardware-Nachrüstungen. Der Diesel müsse vom "Buhmann" zum "Saubermann" gemacht werden.

In der Koalition sind Hardware-Nachrüstungen - umfangreiche Umbauten an Motor oder Abgasanlage von Autos mit hohem Schadstoffausstoß - umstritten. Die SPD dringt darauf. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ist dagegen, auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich skeptisch gezeigt. Die Hersteller wollen Schadstoff-Emissionen ausschließlich mit Software-Updates bei älteren Fahrzeuge senken. In vielen Städten werden Schadstoff-Grenzwerte überschritten, Diesel sind ein Hauptverursacher.

Becker sagte, Software-Updates brächten eine Senkung der Emissionen von 25 bis 30 Prozent, technische Nachrüstungen von 70 bis 90 Prozent. Solche Hardware-Nachrüstungen seien bis 2020 machbar, pro Fahrzeug koste das zwischen 1400 und 3300 Euro. Die Autoindustrie lehnt Umbauten ab, weil sie zu aufwendig und teuer seien.

Der ADAC-Vizepräsident forderte die Hersteller außerdem dazu auf, so schnell wie möglich mehr Fahrzeuge mit der neuesten Abgasnorm auf den Markt zu bringen./hoe/DP/jha