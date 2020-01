Schulze: Von 'Trumps dieser Welt' nicht im Klimaschutz bremsen lassen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat mit Blick auf US-Präsident Donald Trump zu einer Zusammenarbeit der "Willigen" beim Klimaschutz aufgerufen.



"Wenn diejenigen die Geschwindigkeit bestimmen, die am langsamsten sind, dann wird das nie was", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Auch Klimakonferenzen litten darunter, dass Ländern versuchten, Fortschritt aufzuhalten. "Ich glaube, dass ein schnelleres Tempo möglich ist, wenn die Willigen zusammenstehen", sagte sie. Zu Trumps Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos habe sie gedacht: "Man darf sich von den Trumps dieser Welt nicht abhalten lassen, Klimaschutz zu machen."

Trump hatte unter anderem vor den "ewigen Propheten des Untergangs" gewarnt, ohne das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen. "Wenn sehr viele vorangehen, dann wird der Druck auf diejenigen, die nicht mitmachen, steigen", sagte Schulze. In Davos habe man gesehen, dass auch der wirtschaftliche Druck steige: "Große Fonds entscheiden, klimafreundlich zu investieren, für die fossilen Industrien gibt es irgendwann keine Investitionsmittel mehr." Das mache sie "sehr zuversichtlich, dass die Bremser uns nicht ausbremsen werden"./ted/DP/jha