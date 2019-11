Schulze zu US-Klimapolitik: Rest der Welt steht zusammen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Aufkündigung des Pariser Klimaschutzabkommens durch die US-Regierung hat die Bundesregierung den Zusammenhalt der anderen Staaten im Kampf gegen die Erderhitzung beschworen.



Der formale Schritt der USA sei keine Überraschung mehr, teilte Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Dienstag mit. Das sei "zwar bedauerlich", aber ein "Alleingang". Denn anders als befürchtet habe es keinen Dominoeffekt gegeben. "Der Rest der Welt steht zusammen beim Klimaschutz", sagte die SPD-Politikerin. Auch in den USA gebe es eine ungebrochene Dynamik für den Klimaschutz.

US-Präsident Donald Trump hatte 2017 deutlich gemacht, dass er sein Land aus dem Klimaabkommen herausnehmen will, in dem fast alle Länder sich 2015 in Paris auf das Ziel verständigt haben, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Eine Kündigung wurde erst drei Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens möglich - am Montag war es so weit und Trump setzte seine Ankündigung um. In Kraft tritt die Kündigung ein Jahr später. Bis heute haben 187 Staaten das Abkommen ratifiziert, zehn weitere haben unterschrieben, aber noch nicht ratifiziert./ted/DP/edh