Schulze: Scheuer muss zum Klimaschutz im Verkehr liefern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht angesichts der Uneinigkeit über Klimaschutz-Maßnahmen im Verkehr nun Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Pflicht.



"Ich bin da ja recht entspannt, Herr Scheuer muss am Ende des Tages liefern", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin auf die Frage, ob sie enttäuscht sei, dass die von der Regierung eingesetzte Arbeitsgruppe noch kein Gesamtkonzept vorgelegt hat, um CO2-Einsparziele zu schaffen. "Er muss sagen, wie er die Reduktion in seinem Bereich hinbekommen will. Mit welchen Experten er das tut und wie, das ist seine Angelegenheit." Die Kommission zeige auf, wie es gehe könne./ted/DP/stw