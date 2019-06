Schulze bei Kirchentag: Deutschland wird bei Klimaschutz handeln

DORTMUND (dpa-AFX) - Mit dem geplanten Klimaschutzgesetz will Bundesumweltministerin Svenja Schulze dafür sorgen, "dass jetzt endlich gehandelt wird".



Die Energieversorgung in Deutschland werde neu organisiert, der Ausstieg aus der Kohleverstromung komme, sagte die SPD-Politikerin am Freitag beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund. "Wir müssen den Lebensraum Erde erhalten." Mit dem neuen Gesetz wolle sie die derzeitige und alle nachfolgenden Regierungen bei den CO2-Emissionen verpflichtend binden. Eine Klimaschutzaktivistin der Bewegung Fridays for Future sagte, es sei "nahezu lächerlich", das angestrebte Gesetz als Erfolg verkaufen zu wollen. Deutschland werde seine Klimaschutzziele klar verfehlen - mit dramatischen Folgen.

Klimaexperte Joachim Schellnhuber betonte: "Wir haben 30 Jahre verloren." Die weltweite Klimaerwärmung werde um drei Prozent zunehmen, wenn alle Länder so agierten wie Deutschland. Aber schon bei zwei Grad werde voraussichtlich das arktische und antarktische Eis schmelzen. Es sei zu befürchten, dass Florida, die Ukraine, Teile Großbritanniens und viele ostasiatische Städte mit zwei bis drei Milliarden Betroffenen versinken würden, warnte der frühere Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der CO2-Ausstoß müsse weltweit jedes Jahrzehnt halbiert, der Raubbau an der Natur gestoppt werden. Deutschland müsse bis 2040 komplett raus sein aus der Kohle.

Weltweit soll der Temperaturanstieg nach dem Pariser Klimaschutzabkommen bei 1,5 Grad gestoppt werden - im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. UN-Klimachefin Patricia Espinosa hatte jüngst betont, dass es zu einer Erhitzung um drei Grad kommen werde, wenn es bei den unzureichenden Zusagen der Länder bleibe./wa/DP/zb