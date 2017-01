Schulz will Steuergerechtigkeit zum Thema im Wahlkampf machen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Wahlkampf für die SPD die Themen Steuergerechtigkeit und Kampf gegen Steuerflucht ins Zentrum rücken.



Es sei nicht gerecht, dass ein Bäcker seine Steuern zahlen müsse, aber ein globaler Kaffeekonzern sein Geld in Steueroasen parke, sagte Schulz am Sonntag in seiner ersten Rede als offizieller Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Es gehe um Respekt vor der Lebensleitung von Menschen./ted/tb/mfi/DP/he