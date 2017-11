Schulz und Lindner bei Arbeitgebertag in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Mitten in der Regierungskrise treten am Mittwoch führende Politiker beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin auf.



Darunter sind SPD-Chef Martin Schulz, der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und Grünen-Chef Cem Özdemir. Unter anderen spricht auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zu den mehr als 1000 erwarteten Gästen. EU-Chefunterhändler Michel Barnier wird über den Stand der Brexit-Verhandlungen berichten. Eröffnet wird die Veranstaltung von Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer (09.30 Uhr), der am Dienstag für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt worden war./bw/DP/she