Schulz hält Trumps Ankündigungen für nicht umsetzbar

BRüSSEL/WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz rät zur Gelassenheit nach den jüngsten Äußerungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Er könne zwar verstehen, dass Trump viele Irritationen hervorrufe, weil das aktuelle Interview in Form, Wortwahl und Inhalt stellenweise befremdlich wirke. "Aber viele seiner Ankündigungen sind in sich nicht schlüssig, widersprechen den Aussagen aus seinem Team, und sie werden sich so auch nicht umsetzen lassen", sagte Schulz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Jetzt müssen wir daran arbeiten, eine konstruktive Kooperation mit der neuen US-Regierung hinzubekommen, die im Interesse der Menschen ist. Europa und die USA hätten Verantwortung für Frieden, Stabilität und globale Gerechtigkeit", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur