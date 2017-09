Schulz glaubt an Zukunft des Diesel

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach Meinung von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat der Verbrennungsmotor in Deutschland doch noch eine Zukunft. "Die Diesel-Technologie wird es noch lange geben", sagte Schulz der "Bild-Zeitung" am Freitag. Deshalb mache es Sinn, in den Diesel zu investieren.

In diesem Zusammenhang kritisierte der SPD-Kanzlerkandidat Amtsinhaberin Angela Merkel, die die Abschaffung des Verbrennungsmotors ins Gespräch gebracht habe. "Ich bin gegen die Abschaffung von Verbrennungsmotoren", so Schulz zur "Bild". Der SPD-Kanzlerkandidat sprach sich für die zügige Umrüstung von Diesel-Fahrzeugen aus. "Wir müssen Fahrverbote vermeiden", erklärte Schulz. Die Umrüstung müsse zu Lasten der Konzerne gehen, nicht zu Lasten der Verbraucher. Zugleich warf Schulz Kanzleramtsminister Peter Altmaier in der Diesel-Affäre eine Blockadehaltung vor. Dieser habe einen Gesetzentwurf zur Einführung von Musterfeststellungsklagen im Auftrag von Merkel gestoppt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur