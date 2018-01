Schulz formuliert Leitidee für künftige Regierung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Parteichef Martin Schulz sieht die Begriffe "Erneuerung, Zusammenhalt, Vertrauen" als die Leitidee für eine mögliche neue Regierung. "Wir müssen Deutschland erneuern", sagte Schulz der "Bild" (Freitagsausgabe). Das stärke den Zusammenhalt.

"Und das schafft dann neues Vertrauen beim Bürger." Derzeit sei Deutschland in vielen Punkten "kein modernes Land", so der SPD-Chef. "Bei Bildung, Gesundheitsversorgung, Pflege und vielem anderen sind wir kein modernes Land." Das sei Deutschland vielleicht in den großen Städten, aber da nütze vielen Bürger selbst wirtschaftlicher Erfolg nichts mehr. "Sie verdienen vielleicht gutes Geld, aber sie können die rasant steigenden Mieten nicht bezahlen. Und wenn sie ins billigere Umland ziehen, stehen sie stundenlang im Stau, weil die Straßen so schlecht sind. Und dort, wo ganze Landstriche veröden, ist Deutschland erst recht kein modernes Land." Zudem äußerte Schulz Verständnis für Bürger, die auf wichtigen Gebieten ein Staatsversagen empfänden. "Wenn der Staat auf gewissen Gebieten nicht mehr wie gewohnt funktioniert - dann kann ich dieses Gefühl von Versagen des Staates zwar nachvollziehen. Aber wir sollten unser Land nicht schlecht reden, weil ein Flughafen nicht fertig gestellt wird", so der SPD-Politiker. "Wir leben in einem wunderbaren Land, das seine Defizite hat, denen wir als Sozialdemokraten aber begegnen und das Leben der Menschen verbessern werden."

