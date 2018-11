Schulz: Merkel sollte für mehr Kooperation in EU werben

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, in ihrer Europa-Rede an diesem Dienstag klar für mehr Zusammenarbeit in der EU einzutreten.



Angesichts populistischer EU-Regierungen sei sie "aufgefordert, diesen Leuten klar zu sagen, wir brauchen in bestimmten Bereichen eindeutig mehr europäische Kooperation und nicht weniger", verlangte der frühere EU-Parlamentspräsident im RBB-Inforadio.

Im Berliner Koalitionsvertrag sei eindeutig vereinbart, die EU durch eine deutsch-französische Kooperation in neues Fahrwasser zu bringen. Aber besonders Merkel habe sich "nicht im ausreichenden Maße für die Kooperation vor allem mit Frankreich eingesetzt", sagte Schulz.

Merkel hält am Nachmittag (15.00 Uhr) im Europaparlament in Straßburg eine Rede zur Zukunft der Europäischen Union. Ein gutes halbes Jahr vor der Europawahl wird mit Spannung erwartet, welche Vision die deutsche Regierungschefin in ihrer letzten Amtszeit für die Staatengemeinschaft beschreibt./and/DP/jha