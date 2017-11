Schulz zu Gespräch mit Steinmeier in Schloss Bellevue eingetroffen

BERLIN (dpa-AFX) - Wegweisendes Gespräch in Schloss Bellevue: SPD-Chef Martin Schulz ist am Donnerstag zu seinem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingetroffen.



Schulz wurde von seinem Vertrauten und Strategie-Chef Markus Engels begleitet. Steinmeier dürfte Schulz nach dem Jamaika-Scheitern an die staatspolitische Verantwortung der Sozialdemokraten und die Möglichkeit einer erneuten großen Koalition erinnern.

Die SPD hatte unmittelbar nach ihrem Absturz bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent eine große Koalition ausgeschlossen und dies Anfang der Woche bekräftigt. Seitdem ist in der Partei eine heftige Kursdebatte entbrannt, die auch dem Vorsitzenden Schulz gefährlich werden könnte.

In SPD-Kreisen wurde davon ausgegangen, dass der langjährige SPD-Außenminister Steinmeier Schulz die Botschaft an seine Partei mit auf den Weg gibt, dass Neuwahlen nicht im Interesse des Landes lägen. Nach dem Termin in Schloss Bellevue wollte Schulz am späten Donnerstagnachmittag die engere Parteiführung bei einer Sitzung im Willy-Brandt-Haus über die Unterredung mit Steinmeier informieren und das weitere Vorgehen der SPD besprechen./tb/DP/edh