Ein Schulweg muss vor allem sicher sein / Haftungsprivileg für Kinder - Autofahrer müssen aufpassen: Fuß vom Gas (FOTO)

Coburg (ots) -Tipps für den AlltagDie Sommerferien sind in den vielen Bundesländern vorbei.Zigtausende von Kindern und Jugendlichen machen sich wieder auf denSchulweg und der birgt Risiken. Wie die Zahlen des StatistischenBundesamtes belegen verunglücken Kinder besonders am frühen Morgen,zwischen 7 und 8 Uhr, sowie ab Mittag, wenn die Schule aus ist. DerWeg zur Schule sollte also nicht der kürzeste, sondern der sicherstesein. Ein kleiner Umweg kann sich lohnen, wenn dafür Ampeln oderSchülerlotsen das Überqueren der Straße sicher machen.Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe rät Eltern von ABC-Schützen,die Route zusammen mit ihren Kindern zu planen und mehrfachabzulaufen. Eltern sollten beim Üben Wert darauf legen, dass ein Kindam Bordstein stehen bleibt, Blickkontakt zum Fahrer eines Fahrzeugssucht und die eigene Absicht deutlich macht, bevor es die Straßewirklich überquert.Richtig üben lässt sich nur unter realen Bedingungen: Deshalbsollte man mit seinem Nachwuchs zu Zeiten unterwegs sein, zu denen erüblicherweise zur Schule geht.Doch der Gesetzgeber weiß, dass Kinder von der Komplexität desmotorisierten Straßenverkehrs oft überfordert sind. Dies giltbesonders für die Einschätzung von Geschwindigkeiten undEntfernungen. Darum haften Kinder für Schäden, die sie Dritten beieinem Verkehrsunfall fahrlässig zufügen, erst ab ihrem zehntenGeburtstag. Das hat für Autofahrer weitreichende Konsequenzen. Werdensie in einen Unfall mit einem nicht-deliktsfähigen Kind verwickelt,haften sie unabhängig von der Schuldfrage.Ob ältere Kinder über zehn Jahren tatsächlich für einen Unfall undseine Folgen einstehen müssen, hängt von ihrer Einsichtsfähigkeit ab.Entscheidend ist, ob sie die eigene Verantwortung und dieKonsequenzen ihrer Handlungen richtig einschätzen können.Gleichzeitig kommt es auf das individuelle Verschulden in derkonkreten Situation an und auf die Frage, ob von einem Kind diesesAlters korrektes Verhalten überhaupt erwartet werden konnte.Wegen der Haftungsprivilegierung von unter Zehnjährigen müssenAutofahrer stets damit rechnen, dass Kinder sich im Straßenverkehrnicht regelkonform verhalten. Ein Kind sehen, heißt: vorsichtigfahren, beide Straßenseiten im Auge behalten und jederzeitbremsbereit sein. Dies gilt in besonderem Maße in verkehrsberuhigtenZonen sowie vor Kindergärten und Schulen.Pressekontakt:Karin BenningTel. 09561/96-2084Mail: Karin.Benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell