Schulverpflegung aktuell: Save the Date!! 09.11.2018! Aus Kongress wird 1. Konferenz (FOTO)

Berlin (ots) -Nach über 15-jähriger Diskussion des Themas Schulverpflegung inden verschiedensten Gremien und auf vielfältigen Kongressen ist dasDNSV überzeugt, das es wieder Zeit ist für den wissenschaftlichenDiskurs des Themas und deshalb lädt das DNSV zur 1.Wissenschaftlichen Konferenz Schulverpflegung in Kooperation mit demKompetenzzentrum Schulverpflegung an der Universität in Vechta, am09.11.2018 ein.Thema: Schulverpflegung neu denken: Essen was schmeckt - Foodchainfür die Schulmensa?Konferenzgebühr: 50 EUR inkl. 19%MWST, Studenten 25EUR inkl. 19%MWST.Es wird immer offensichtlicher, dass die derzeitigen Systeme fürLebensmittelsicherheit und Qualitätsmanagement einfach nicht dazugeeignet sind, um Betrug in unseren Nahrungsmitteln zu verhindern.Blockchain als Basis für neue Organisationsmodelle derSchulverpflegung, als Organisationsprinzip einer ganzen Prozessketteder Schulessensproduktion.Der Kongress startet mit einer Vorabendveranstaltung, 08.11.18, von18:00 bis 22:00 Uhr, inkl. Sektempfang und ImbissVergabe 2. Goldener Teller Wissenschaft des DNSVKeynotspeaker des Abends: Uwe Knopp, "Kind, iss was ...dir schmeckt!Infos und Anmeldung ab sofort über: info@schulverpflegungev.netPressekontakt:Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV),D-10318 Berlin, +49 171 4514615Mail to: info@schulverpflegungev.net,Internet: www.dnsv.euOriginal-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuell