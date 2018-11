Berlin (ots) - Das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung e. V. (DNSV)vergibt seinen Goldenen Teller Wissenschaft in diesem Jahr an dasKompetenzzentrum Schulverpflegung an der Universität Vechta. Mit demWissenschaftspreis des DNSV sollen in Vechta entstandenehervorragende Leistungen in Wissenschaft und Forschung zielgerichtetgefördert werden. Das DNSV würdigt damit erstmalig die Arbeit einesganzen Bereiches aus der Wissenschaft. Nach über 15-jährigerDiskussion des Themas Schulverpflegung in den verschiedenstenGremien, auf vielfältigen Kongressen und im Deutschen Bundestag, istdas DNSV überzeugt, dass es wieder Zeit ist für denwissenschaftlichen Diskurs des Themas.Das Kompetenzzentrum stellt sich in Lehre und Forschung der Aus-,Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern durch eineverbindliche Verankerung von Gesundheits- und Ernährungsbildung sowieVerbraucherorientierung in den Lehrplänen und setzt sich für einebessere Fortbildung von Lehrer_innen und Erzieher_innen zurVermittlung entsprechender Kompetenzen erfolgreich ein. Mit seinerArbeit leistet das Kompetenzzentrum einen wichtigen Beitrag zurpolitischen und wissenschaftlichen Diskussion zum ThemaSchulverpflegung und damit zur Gesundheits- und Ernährungsbildungsowie Verbraucherorientierung an den Schulen, betonte der Vorsitzendedes DNSV bei der Übergabe des Goldenen Tellers an den Leiter Prof.Dr. Steffen Wittkowske. Immer mehr Kinder und Jugendliche werdentagsüber in Einrichtungen außerhalb der Familie betreut und dort mitEssen versorgt. Dieser Trend zur Außer-Haus-Verpflegung wird auchzukünftig weiter zunehmen, ebenso die Verantwortung der pädagogischenFachkräfte für eine optimale und nachhaltige Ernährung. Deshalb seiman sich einig mit dem DNSV, so Prof. Dr. Wittkowske, dassSchulverpflegung eben mehr sei als nur ein warmes Mittagessen.Pressekontakt:Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV),D-10318 Berlin, +49 171 4514615Mail to: info@schulverpflegungev.net,Internet: www.dnsv.euOriginal-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuell