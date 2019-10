Schulverpflegung aktuell: Goldener Teller Lebenswerk des DNSV für sächsischen Unternehmer Wilfried Hänchen (FOTO)

Berlin (ots) -Im Rahmen der Veranstaltung "GV Manager des Jahres 2019" inFürstenfeldbruck ehrte das DNSV den Inhaber und Geschäftsführer derUG Hänchen mit dem "Goldenen Teller Schulverpflegung" für seinLebenswerk. "Mit der richtigen Ernährung vital und fit bleiben"lautet der Titel eines der zahlreichen Bücher von Wilfried Hänchenund so könnte es auch lauten, wenn man die Philosophie der UG Hänchenin Kurzform charakterisieren sollte, die sich seit Jahrzehntentäglich für eine gesunde ernährungsphysiologische Ernährung, vorallem in der Schul- und Kinderspeisung, in ganz Mitteldeutschlandeinsetzt. Chef ist Wilfried Hänchen, der getreu seinem Slogan "Beider Versorgung in der Schul- und Kinderspeisung wollen wir nicht denRotstift ansetzen" mit seiner Unternehmensgruppe Schulen undKindertagesstätten, aber auch etliche Betriebe, Senioreneinrichtungenund Krankenhäuser versorgt. Sein Leitgedanke bei deren Zubereitung:"So gesund und so regional wie möglich". Zum 2. Mal vergibt desDeutsche Netzwerk Schulverpflegung einen Goldenen Teller für dasLebenswerk. Mit dem 1. Teller wurde vor drei Jahren Sterne- und TVKoch Johann Lafer geehrt. Wilfried Hänchen wurde für sein Engagementfür die Kita- & Schulverpflegung mit dem Goldene Teller Lebenswerk2019 geehrt, weil er seit mehr als 30 Jahren Tag für Tag die Welt derKindern ein Stück gesünder und besser machen, so der Vorsitzende desDNSV in seiner Laudatio für den 72-jährigen.Pressekontakt:Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV),D-10318 Berlin, +49 171 4514615Mail to: info@schulverpflegungev.net,Internet: www.dnsv.euOriginal-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuell